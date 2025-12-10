Барселона победи Айнтрахт с два гола на защитника Кунде

Барселона победи с 2:1 Айнтрахт (Франкфурт) и вече е в горната половина на класирането в Шампионската лига, предаде sportal.bg.

Каталунците изиграха слабо първо полувреме, в което получиха гол, дело на Ансгар Кнауф, и не създадоха почти нищо пред противниковата врата. След почивката обаче отборът на Ханзи Флик изцяло доминираше и осъществи бърз обрат с два гола в рамките на три минути, отбелязани от защитник Жул Кунде.

Френският национал се превърна в първият футболист в историята на Барса, който вкарва два гола с глава в един мач в Шампионската лига. Домакините имаха шансове да направят победата си още по-убедителна, а Айнтрахт не можа да отговори на високото темпо на каталунците и регистрира четвърта загуба в турнира.

Барселона беше в силна серия в Ла Лига, като записа шест последователни победи и има аванс от 4 точки пред Реал Мадрид. През уикенда каталунците триумфираха срещу Бетис в истинска голова престрелка в Севиля - 5:3.

Ханзи Флик заложи в предни позиции на Роберт Левандовски, който получи почивка на "Ла Картуха". Рафиня, Фермин Лопес и Ламин Ямал оформиха офанзивното каре на домакините, а в средата на терена си партнираха Педри и Ерик Гарсия. На вратата застана Жоан Гарсия, а бранителите пред него бяха Жул Кунде, Пау Кубарси, Жерард Мартин и Алехандро Балде.

Айнтрахт пристигна в Испания в лоша форма. "Орлите" не спечелиха нито един от последните си три мача, а само преди няколко дни получиха шест безответни гола при гостуването си на РБ Лайпциг.

За гостите от Германия в предни позиции стартираха Ансгар Кнауф, на когото помагаха Марио Гьотце и Рицу Доан. Расмус Кристенсен, Чаиби Фарес, Уго Ларсон и Натаниъл Браун бяха четиримата в халфовата линия, а защитниците пред Михаел Цетерер бяха Робин Кох, Елис Скири и Артур Теате.

Барселона се настани в противниковата половина веднага след първия съдийски сигнал, но Айнтрахт действаше много компактно и не позволяваше да се стигне до опасни положения пред вратата, пазена от Цетерер. В 11-тата минута Левандовски засече остро центриране от левия фланг и прати топката в мрежата, но голът му беше отменен заради засада. Малко по-късно далечен изстрел на Жерард Мартин затрудни Цетерер, но той съумя да избие в корнер.

В 21-вата минута Айнтрахт изненадващо поведе. Следеният и от БарселонаНатаниъл Браун открадна топката в средата на терена и веднага подаде на Кнауф. Нападателят на гостите напредна през центъра и с премерен удар я насочи в долния ляв ъгъл на вратата. Малко по-късноострието на "орлите" отново избяга от защитата на Барса, но в последния момент беше блокиран.

Играта на Барселона не спореше през цялото първо полувреме, въпреки че тимът имаше голямо териториално надмощие. Ламин Ямал беше активен по десния фланг, но когато получаваше топката, не намираше начин да излезе на стрелкова позиция. За Левандовски също беше трудно заради много стабилните действия на защитниците на Айнтрахт.

Малко преди края на полувремето страстите се нажежиха заради неотсъден жълт картон на Ерик Гарсия. Гостите можеха да се оттеглят в съблекалните и с аванс от два гола, но при поредната им свръхзвукова контра Елис Скири не се възоплзва от чудесния пас на Кнауф и шутира над напречната греда.

Ханзи Флик не се забави да смени неубедителния Фермин Лопес с Маркъс Рашфорд и това се оказа много добър ход. Английският нападател веднага започна да притеснява защитата на Айнтрахт. Първият негов пробив създаде възможност пред Рафиня, но той шутира в аут. В 50-ата минута Рашфорд центрира към Жул Кунде на далечната греда и французинът изравни - 1:1.

Това попадение предизвика сериозен смут в редиците на гостите. Организираната им игра в дефанзивен план се превърна в хаос, който Барселона наказа. Само три минути след гола си за 1:1 Кунде отново се оказа на точното място, за да изправи на крака феновете на "Камп Ноу". Центрирането дойде от Ламин Ямал, а Кунде се ориентира най-бързо в наказателното поле и матира Цетерер.