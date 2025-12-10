Новини
Алекс Николов започна силно в Шампионската лига

10 Декември, 2025 08:59 503 0

В мач от първия кръг в група "Е“ на състезанието Чивитанова се наложи у дома над френския Монпелие с 3:0 гейма (25:16, 25:17, 25:22)

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кучине Лубе Чивитанова, със световния вицешампион с България Александър Николов в редиците си, тръгна ударно в груповата фаза на мъжката волейболна Шампионска лига.

В мач от първия кръг в група "Е“ на състезанието Чивитанова се наложи у дома над френския Монпелие с 3:0 гейма (25:16, 25:17, 25:22).

Мачът, който се изигра в Чивитатнова Марке пред над 2 500 зрители, продължи 71 минути.

Най-резултатен за Чивитанова бе Алекс Николов със 17 точки. 11 добави Ерик Лоепки.

За Монпелие Езекиел Паласиос завърши мача с 13 точки.

В следващия си мач от групата - на 7 януари 2026 г., Кучине Лубе Чивитанова гостува на Хаасроде Льовен от Белгия.


