Треньорът на Реал Мадрид заложен на дузпата в ключов мач от Шампионската лига

Днешната програма на мачовете от основната фаза на Шампионската лига привлича внимание с дербито между Реал (Мадрид) и Манчестър Сити на „Бернабеу“.

Срещата е от огромно значение за бъдещето на треньор на „белия балет“ Шаби Алонсо. Заради незадоволителните резултати в последните седмици 44-годишният специалист е заложен на дузпата и най-вероятно ще бъде уволнен, ако днес не запише победа.

Първоначално дори се споменаваха имената на Зинедин Зидан и Юрген Клоп като варианти за нов треньор на Реал (Мадрид). И двете опции не изглеждат осъществими. Зизу очаква да поеме националния отбор на Франция след Мондиал 2026, а Клоп за момента не иска да напуска поста си като ръководител на футбола в конгломерата „Ред Бул“.

Счита се, че до края на сезона временно начело на „белия балет“ може да застане треньорът на втория отбор Алваро Арбелоа или спортният директор Сантяго Солари.

МАЧОВЕТЕ ОТ ДНЕШНАТА ПРОГРАМА НА ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

От 19:45 часа

Карабах – Аякс

Виляреал – Копенхаген

От 22:00 часа

Атлетик (Билбао) – ПСЖ

Байер (Леверкузен) – Нюкасъл

Бенфика – Наполи

Брюж – Арсенал

Борусия (Дортмунд) – Бодьо/Глимт

Ювентус – Пафос

Реал (Мадрид) – Манчестър Сити