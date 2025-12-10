Тотнъм надви чешкия Славия Прага с 3:0 в ШЛ

Тотнъм надви чешкия Славия Прага с 3:0 в мач от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига.



Двубоят бе на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон.



Давид Зима си отбеляза автогол в 26-ата минута, за да изпрати английския тим напред в резултата.



Мохамед Кудус покачи резултата на 2:0 от дузпа.



Още една отсъдена дузпа пък бе вкарана от Шави Симонс в 79-ата минута.



Мики ван де Вен ще пропусне следващия мач за "шпорите", след като си изкара жълт картон и получава натрупване.



С тази победа Тотнъм се изкачва на 8-ата позиция в класирането с 11 точки, а Славия са 32-и със само 3 пункта.

Марсилия победи като гост белгийския Роял Юнион с 3:2 в Андерлехт, като френският тим трябваше да потрепери доста за успеха, а две попадения на домакините бяха отменени заради засади.



Двубоят бе от 6-ия кръг в основния етап на Шампионска лига.



Израелският нападател Анан Халаили даде преднина на Роял Юнион още в 5-ата минута.



Игор Пайшао изравни в 15-ата минути след асистенция на Пиер-Емерик Обамеянг.



В 41-ака минута гостите стигнаха и до пълен обрат, след като Мейсън Грийнууд бе на точното място в точното време за 2:1. Асистенцията бе отново на Обамеянг.



В 58-ата минута отново Грийнууд бе точен за 3:1 за Марсилия.



Това не отказа домакините, които върнаха едно попадение в 71-ата минута чрез Халаили, негово второ в мача.



В 78-ата минута Кевин Мак Алистър вкара и трети гол за Роял Юнион, който бе отменен заради засада.



В добавеното време Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид вкара нов гол за Роял Юнион, но той бе отменен заради засада.



За Марсилия това е 3-а победа в този етап на турнира, като отбора има и 3 загуби, като е в средата на класирането.



Роял Юнион записа 4-а загуба, като има и две победи и е на 25-ото място.