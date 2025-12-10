Гуардиола: Шаби Алонсо трябва да пикае сам, няма да го направя вместо него

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола се изказа в подкрепа на колегата си от Реал Мадрид Шаби Алонсо.

Двата тима се изправят един срещу друг на 10 декември на "Сантяго Бернабеу“ в двубой от 6-ия кръг от основния етап в Шампионска лига.

Заради лошите резултати на Реал спекулациите за уволнение на Алонсо се засилват. Медиите спрягат за негов заместник някой измежду Зинедин Зидан, Юрген Клоп и Алваро Арбелоа.

"Мога да пожелая на Алонсо само най-доброто, защото много го уважавам – коментира ситуацията в Реал Пеп Гуардиола. – Не съм запознат добре със ставащото в Реал, за да коментирам по-детайлно. Наистина съчувствам на Шаби. Работихме заедно в Байерн две години и половина и бе невероятно. Имаме много общо. Барселона и Реал са най-сложните тимове за работа на треньорите заради огромния натиск и атмосферата.

Сезонът винаги е тежък и всичко се върти около победите... А когато не печелиш, е ясно какво се случва. С мен се случи нещо подобно през миналия сезон. Вярвам, че Шаби е способен да се измъкне от тази ситуация."

"Мога само да го посъветвам, да си върши работата така, какво смята че трябва. Всичко при него ще бъде наред, ще видите. В спорта трябва отборът винаги да расте непрекъснато, стъпка по стъпка. Преминава през различни етапи. Печелят тези, които успяват да се развиват по време на сезона. Нормално е да има моменти на възходи и падения заради много контузии, непредвидени обстоятелства или други такива неща. За моят отбор искам през октомври, да е по-добър от това, което бил през септември, и така. Накрая на сезона ще теглим чертата. Шаби Алонсо трябва да пикае сам, не мога да го направя вместо него ", заяви шеговито испанецът.