В Интер беснеят: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

В Интер беснеят: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

10 Декември, 2025 15:00

Ние сме разочаровани и ядосани

В Интер беснеят: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Играчите на Интер Пьотър Жиелински и Мануел Аканжи не скриха възмущението си от късната дузпа, с която Ливърпул победи техния тим с 1:0 в Шампионската лига. Според тях дърпането на фланелката на Флориан Виртц от страна на Алесандро Бастони не е било достатъчно, за да се посочи бялата точка.

“Ние сме разочаровани и ядосани. Изиграхме добър мач срещу тежък съперник В предни позиции малко ни липсваше нещо, за да вкараме гол. От терена не изглеждаше да има нарушение за дузпа. За съжаление, ако свирят тези фалове, скоро всичко ще бъде дузпа и ще дават по 10 на мач”, коментира Жиелински след двубоя.

“Тежко е, защото накрая си тръгнахме без точки. Според мен ние бяхме по-добрият тим с по-добрите положения. Да получиш такава дузпа накрая е неприятно и е тежко да загубиш подобен мач. Видях отменения им гол само на живо. Убеден съм, че топката докосна ръката на Юго Екитике, така че попадението не е редовно, но не съм гледал повторение. При ситуацията за дузпата имаше дърпане на фланелката, но то беше леко. Разбира се, когато гледаш нещата на бавен каданс, вкичко изглежда много по-лошо, отколкото е в действителност. Играчът се отдалечава от вратата, като малко му дръпнаха фланелката. Това е една от най-леките дузпи, които съм виждал. Но, честно казано, въобще не бива да даваме възможност на съдията да свири дузпа. За мен въобще нямаше такава”, увери Аканжи.


  • 1 Даа

    0 3 Отговор
    дузпата беше смешна, съдийска. Отмененият гол също.

    Коментиран от #3

    15:02 10.12.2025

  • 2 Анджо

    2 0 Отговор
    Всяко нарушение в наказателното се наказва. Той не го дръпна леко , а си го спря да не тича. Е и той ама малко преигра. Такава глупав дузпа отдавна не бях виждал.

    15:43 10.12.2025

  • 3 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    Трябваше ли да му скъса фланелката и тогава да даде дузпа?!

    15:45 10.12.2025

