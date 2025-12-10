Тиери Анри направи на пух и прах Салах



Легендата на Арсенал и националния отбор на Франция от близкото минало Тиери Анри разкритикува остро Мохамед Салах за коментарите му след равенството 3:3 на Ливърпул с Лийдс. Египтянинът нападна клуба и мениджъра Арне Слот с обвинението, че са го „хвърлили под автобуса“. Анри е категоричен, че Салах е предприел „грешен“ подход въпреки известно разбираемото разочарование от липсата на игрово време.

„Никой не оспорва това, което Мо Салах е постигнал и направил за Ливърпул. Сега говорим за момента, в който той сгреши. Не говориш открито за личната си ситуация, когато отборът ти се бори. Правиш го в съблекалнята или в офиса на шефа. И аз съм го правил.

Когато играеш за даден отбор, трябва да го защитаваш на всяка цена, независимо какво се случва вътре, със съотборниците ти, с треньора, с щаба... Може да си ядосан, разочарован, но не можеш да правиш подобно изявление публично, особено в момент, когато клубът преживява толкова трудни моменти", каза Анри в тв предаване преди мача на Ливърпул с Интер.

"Аз също съм изпадал в подобни ситуации - имах проблеми с Венгер в Арсенал, имах проблеми с Гуардиола в Барселона, но чували ли сте ме да говоря за това публично? Никога! Защото защитавах клуба и винаги трябва да е така", добави Анри.

“Честно казано, разбирам Мо, неговото его и разочарования. Миналата година той вкара 38 гола, сега е на пейката, но това е момент, в който трябва да го поставиш пред личните си чувства, а той не го направи“, завърши легендарният нападател.