Тиери Анри направи на пух и прах Салах

10 Декември, 2025 14:27 1 067 4

Никой не оспорва това, което Мо Салах е постигнал и направил за Ливърпул

Тиери Анри направи на пух и прах Салах - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Легендата на Арсенал и националния отбор на Франция от близкото минало Тиери Анри разкритикува остро Мохамед Салах за коментарите му след равенството 3:3 на Ливърпул с Лийдс. Египтянинът нападна клуба и мениджъра Арне Слот с обвинението, че са го „хвърлили под автобуса“. Анри е категоричен, че Салах е предприел „грешен“ подход въпреки известно разбираемото разочарование от липсата на игрово време.

„Никой не оспорва това, което Мо Салах е постигнал и направил за Ливърпул. Сега говорим за момента, в който той сгреши. Не говориш открито за личната си ситуация, когато отборът ти се бори. Правиш го в съблекалнята или в офиса на шефа. И аз съм го правил.

Когато играеш за даден отбор, трябва да го защитаваш на всяка цена, независимо какво се случва вътре, със съотборниците ти, с треньора, с щаба... Може да си ядосан, разочарован, но не можеш да правиш подобно изявление публично, особено в момент, когато клубът преживява толкова трудни моменти", каза Анри в тв предаване преди мача на Ливърпул с Интер.

"Аз също съм изпадал в подобни ситуации - имах проблеми с Венгер в Арсенал, имах проблеми с Гуардиола в Барселона, но чували ли сте ме да говоря за това публично? Никога! Защото защитавах клуба и винаги трябва да е така", добави Анри.

“Честно казано, разбирам Мо, неговото его и разочарования. Миналата година той вкара 38 гола, сега е на пейката, но това е момент, в който трябва да го поставиш пред личните си чувства, а той не го направи“, завърши легендарният нападател.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    10 8 Отговор
    Този говори само в първо лице, единствено число и критикува Мо.......Пълен т@шак :)

    Коментиран от #2

    14:48 10.12.2025

  • 2 А от твое

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    име ли да говори, бе Сульо.

    Коментиран от #4

    14:55 10.12.2025

  • 3 БАРС

    6 4 Отговор
    САЛАХ НИЩО ЛОШО Не Е ЕАЗАЛНЕ ОБИДИЛ НИКОГО.ПРАВ Е САЛАХ ЛИВЕРПУЛ ПАДА А БАШ ГОЛАДЖИЯТА НА ЛИВЕРПУЛ СЕДИ ПОСТОЯННО НА ПЕЙКАТА.

    15:15 10.12.2025

  • 4 123

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "А от твое":

    Деби! Когато човек говори в първо лице, единствено число за свои действия, то той е егоцентрик и не може да обсъжда егоистични постановки! Това разбира се не е за твоята нискофункционална главица :) Когато нямаш допир до интелигентни хора, то се изказваш като..................Деби :) Успех в образователната сфера, особено в областта на елементарните частици :)

    15:16 10.12.2025

