Спортът по ТВ в четвъртък (11 декември)

12.00 Ийстърн – Нам Дим Нова спорт
12.00 Гамба – Рачабури Диема спорт 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.15 Тай По – Конг Ан Диема спорт 3
14.15 Кая – Поханг Нова спорт
14.35 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
14.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Волейбол, Замалек – Орландо МАХ Спорт 2
17.30 Левски – Витоша Диема спорт
18.30 Волейбол, Конелиано – Прая МАХ Спорт 1
19.45 Лудогорец – ПАОК Би Ти Ви Екшън
19.45 Динамо (Загреб) – Бетис МАХ Спорт 3
19.45 Фиорентина – Динамо (Киев) МАХ Спорт 4
19.45 Утрехт – Нотингам Ринг
20.45 Снукър, Shoot out, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Волейбол, Тренто – Любляна МАХ Спорт 2
22.00 Селтик – Рома МАХ Спорт 3
22.00 Селта – Болоня МАХ Спорт 4
22.00 Базел – Астън Вила Би Ти Ви Екшъв
22.00 Шелбърн – Кристъл Палас Ринг
22.00 Баскетбол, Реал – Баскония МАХ Спорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА