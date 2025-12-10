Новини
Пет отбора от Саудитска Арабия се облизват за обидения Салах

10 Декември, 2025 19:30 561 3

  • мохамед салах-
  • ливърпул-
  • футбол

Крилото на Ливърпул бе отстранено от тима за критики срещу клуба

Пет отбора от Саудитска Арабия се облизват за обидения Салах - 1
Снимка: YouTube
Пет клуба от Саудитска Арабия - Ал-Хилал, Ал-Насър, Ал-Итихад, Ал-Ахли и Ал-Кадисия, проявяват интерес към крилото на Ливърпул и египетския национал Мохамед Салах, съобщи The ​​Telegraph.

Салах влезе в конфликт с мениджъра на Ливърпул Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу Интер с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига.

Договорът на 33-годишния Салах с Ливърпул е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.


  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    150 милона паунда струва обливането.Който ги извади,лиже !

    19:39 10.12.2025

  • 2 Митьо кьора

    0 3 Отговор
    Отначало прочетох в заглавието ,че тези от СА са се облизвали за ...обеленият салам...

    19:44 10.12.2025

  • 3 МърсиСайд

    2 0 Отговор
    а за Слот, колко клуба се облизват ? 0 !!!

    19:53 10.12.2025

