Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стивън Джерард: Ливърпул има нужда от Салах, но той трябва да отстъпи крачка назад

Стивън Джерард: Ливърпул има нужда от Салах, но той трябва да отстъпи крачка назад

10 Декември, 2025 20:30 581 1

  • стивън джерард-
  • ливърпул-
  • салах

Крилото не пътува с отбора за гостуването на Интер Милано, след като преди броени дни изрази гласно недоволството си от треньора на "червените" Арне Слот след мача с Лийдс (3:3)

Стивън Джерард: Ливърпул има нужда от Салах, но той трябва да отстъпи крачка назад - 1
БТА БТА

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард заяви в сряда, че клубът все още има нужда от Мохамед Салах, като призова и национала на Египет да направи крачка назад след декларациите си срещу ръководството на клуба.

Салах не пътува с отбора за гостуването на Интер Милано, след като преди броени дни изрази гласно недоволството си от треньора на "червените" Арне Слот след мача с Лийдс (3:3).

"Очевидно той е бесен, че не играе и разбирам това", заяви Джерард пред TNT Sports. "Той обаче каза и думи срещу хора, които трябва да вземе обратно, като в същото време говори с треньора", добави бившият капитан на тима.

"Вече съм преживявал това, когато Луис (б. а. - Суарес) се скара с Брендън Роджърс. Аз също съм го правил", припомни бившият национал на Англия. "Никой не е перфектен и понякога всички си изпускаме нервите, като позволяваме на емоциите да вземат връх", добави Джерад, като се надява Салах да е осъзнал, че е бил емоционален, но и краен.

"Ливърпул има нужда от Мо Салах, който играе добре, защото той е най-добрият играч и най-добрият голмайстор, който може да им помогне да излязат от лошата криза", убеден е той.

33-годишният Салах трябва да участва на Купата на африканските нации с отбора на Египет между 21 декември и 18 януари в Мароко. Африканецът е вкарал само четири гола в 13 мача за шампиона Ливърпул от началото на сезона, като тимът е на десето място в класирането на Висшата лига на десет точки зад лидера Арсенал.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    Тоя ман.гал трябваше отдавна да
    го продадат на арабите.


    Скандала е скалъпен- да има шум и наддаване сега, но
    изпуснаха доста по-големи предложения.

    20:42 10.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ