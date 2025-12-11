Тиери Анри: Натискът върху Чаби Алонсо е абсурден

Бившият нападател на Арсенал и Барселона Тиери Анри нарече натиска, оказан върху старши треньора на Реал Мадрид Чаби Алонсо, "абсурден".

Вчера Мадрид загуби с 2:1 у дома от Манчестър Сити в шестия кръг на Шампионската лига. Твърди се, че клубът е дал на Алонсо още три мача, за да подобри формата си. Отборът е на четири точки зад Барса в таблицата на Ла Лига.

"Винаги ми се струва нелепо, че един треньор може да има проблеми след шест месеца начело. Но знаете ли, в клуб като Реал Мадрид или Барселона може да се събудиш и да чуеш лоши новини, защото всичко може да се промени.

Не мисля, че Мадрид трябва да се съмнява в треньора. Когато имаш треньор, се опитваш да разбереш на какво е способен.

За някои, Шаби тренира твърде много, а управлява недостатъчно. Лично аз не съм съгласен, но така стоят нещата. Съжалявам за Алонсо, защото видяхме какво направи с Байер, когато тренираше отбор, който слушаше инструкциите му.

Има треньори, които просто оставят играчите си да бъдат играчи. В Барселона те създават треньори. Те имат свой собствен стил на игра, който трябва да уважават, в зависимост от отбора. В Реал Мадрид подходът е различен: 90% играчи, 10% треньор. Трябва да ги оставиш самите да управляват машината. Понякога егото ти надделява", каза Анри пред CBS Sports.