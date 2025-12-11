Новини
Джуд Белингам вярва в старши треньора на "кралете" Шаби Алонсо

11 Декември, 2025 19:00 370 0

Защитникът на Реал Мадрид Милитао ще бъде извън терените около два месеца

Джуд Белингам вярва в старши треньора на "кралете" Шаби Алонсо - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Полузащитникът на испанския футболен гранд Реал Мадрид - Джуд Белингам, е напълно уверен в старши треньора Шаби Алонсо въпреки лошата серия, в която се намира отборът.

Бъдещето на Алонсо на поста е поставено под сериозна въпросителна заради незадоволителните резултати на „Кралския клуб“ от началото на ноември. Тимът има едва две победи в последните осем мача във всички турнири.

Последната загуба на мадридчани дойде срещу Манчестър Сити в Шампионската лига, когато отстъпиха с 1:2 като домакин. Това беше и второ поредно поражение на „Сантяго Бернабеу“ за отбора на Алонсо след 0:2 от Селта в Ла Лига през уикенда.

„Трябва да го приемем и да продължим напред, да се борим и да подобряваме резултатите си. Като играч мога да видя, че имаме всичко необходимо в съблекалнята, работейки с треньора всеки ден, за да обърнем нещата“, каза Белингам в интервю след загубата в Шампионската лига, цитиран от ДПА.

„Имам пълна увереност, че този сезон не е приключил, само защото сме в поредица от няколко лоши представяния“, добави 22-годишният англичанин.

Реал Мадрид заема седмата позиция в основната фаза на най-силния евротурнир с 12 точки и е на 6 зад лидера в класирането Арсенал. Оставащите два мача в надпреварата за „белите“ са домакинство на френския Монако и гостуване в Лисабон на Бенфика, начело на който е бившият треньор на Реал Жозе Моуриньо.

В испанското първенство столичани са втори, на 4 точки зад лидера Барселона, който е с 40, а в предстоящия кръг гостуват на Алавес.

Междувременно El Chiringuito съобщи, че защитникът Едер Милитао може да се завърне от контузия по-рано от първоначално планираното.

Според информацията, 27-годишният бразилец е преминал няколко теста. Те разкриха, че разкъсването на бедрения мускул на левия му крак е по-малко сериозно, отколкото се смяташе първоначално.

Очаква се времето за възстановяване на играча да бъде два месеца или малко повече, вместо по-рано прогнозираните четири.

Милитао се контузи на 7 декември през първото полувреме на домакински мач срещу Селта Виго от 15-ия кръг на испанското първенство (0:2).

Милитао получи няколко сериозни контузии през сезоните 2023-24 и 2024-25, включително разкъсана кръстна връзка. В резултат на това той пропусна повече от 100 мача за отбора си.

През сезон 2025-26 бразилският защитник отбеляза един гол и направи една асистенция в 16 мача.


