Уейн Рууни с разкритие: Заплашваха ме със смърт

Бившият нападател на Англия - Уейн Рууни, разкри, че е бил обект на смъртни заплахи, когато е преминал от родния си клуб Евертън в Манчестър Юнайтед. През 2004 г., на 18-годишна възраст, Рууни подписа с "червените дяволи" срещу 27 милиона паунда, след като отхвърли предложен от "карамелите" рекорден за клуба договор.

Този ход на Рууни обаче предизвика силна негативна реакция сред някои фенове на Евертън.„Получавах смъртни заплахи“, заяви Рууни в последния епизод на предаването „Шоуто на Рууни“ по BBC Sport.

"Къщата на родителите ми беше пръскана с боя и разбивана. Къщата на тогавашната ми приятелка, сега съпруга, също беше пръскана с боя."

Рууни подчерта, че в такива моменти се налага да бъдеш психически силен и да разчиташ на помощта на хората около теб.„Напускането беше трудно, защото отидох в Манчестър Юнайтед, а съперничеството между Ливърпул и Манчестър е голямо, което направи нещата много по-тежки“, обясни той.

Въпреки това, футболистът е бил воден от ясна нагласа: „Винаги съм бил с нагласата 'не ме интересува'. Знаех какво искам и знаех как да стигна дотам. Беше тежко, но си мислех 'не ме интересува', трябва да бъдеш егоист и да взимаш тези решения."