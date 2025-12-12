Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уейн Рууни с разкритие: Заплашваха ме със смърт

Уейн Рууни с разкритие: Заплашваха ме със смърт

12 Декември, 2025 11:29 652 1

  • уейн рууни-
  • футбол

Къщата на родителите ми беше пръскана с боя и разбивана

Уейн Рууни с разкритие: Заплашваха ме със смърт - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Англия - Уейн Рууни, разкри, че е бил обект на смъртни заплахи, когато е преминал от родния си клуб Евертън в Манчестър Юнайтед. През 2004 г., на 18-годишна възраст, Рууни подписа с "червените дяволи" срещу 27 милиона паунда, след като отхвърли предложен от "карамелите" рекорден за клуба договор.

Този ход на Рууни обаче предизвика силна негативна реакция сред някои фенове на Евертън.„Получавах смъртни заплахи“, заяви Рууни в последния епизод на предаването „Шоуто на Рууни“ по BBC Sport.

"Къщата на родителите ми беше пръскана с боя и разбивана. Къщата на тогавашната ми приятелка, сега съпруга, също беше пръскана с боя."

Рууни подчерта, че в такива моменти се налага да бъдеш психически силен и да разчиташ на помощта на хората около теб.„Напускането беше трудно, защото отидох в Манчестър Юнайтед, а съперничеството между Ливърпул и Манчестър е голямо, което направи нещата много по-тежки“, обясни той.

Въпреки това, футболистът е бил воден от ясна нагласа: „Винаги съм бил с нагласата 'не ме интересува'. Знаех какво искам и знаех как да стигна дотам. Беше тежко, но си мислех 'не ме интересува', трябва да бъдеш егоист и да взимаш тези решения."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    даже ти е малко !

    11:52 12.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ