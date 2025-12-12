Сензационно завръщане във Франция за Световното първенство

Нападателят на Ал-Итихад Карим Бензема призна, че може да се завърне във френския национален отбор за Световното първенство през 2026 гoдина в САЩ, Канада и Мексико.

През 2022-а той се оттегли от международния футбол след загубата на Франция от Аржентина на финала на Световното първенство (3:3, 2:4 след дузпи).

🚨🗣️ Karim Benzema: "If France call me for the World Cup, I will come. Who can refuse a World Cup?" pic.twitter.com/Q0auVmUzPI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 11, 2025

„Кой не иска да играе на Световното първенство? Всеки иска да участва в този турнир. Когато ме повикат, идвам и играя. Имам цели. Обичам футбола и обичам да печеля. Обичам трофеите. Това е най-важното нещо за мен. Ако ме повикат в националния отбор, идвам и играя футбол. Това е всичко“, каза Бензема в интервю за вестник "Екип".

37-годишният футболист играе за френския национален отбор от 2007-а, като има 97 срещи и 37 гола. През 2021-а нападателят спечели Лигата на нациите с тима.

Karim Benzema n'écarte pas la possibilité de revenir en équipe de France pour disputer la Coupe du monde > https://t.co/65qOFxxqUK pic.twitter.com/hrK8IWh5no — L'Équipe (@lequipe) December 11, 2025

През 2022 година Бензема взе „Златната топка“, наградата за най-добър футболист в света според френското списание "Франс футбол". Освен за Ал-Итихад, той е носил екипите на Реал Мадрид и Олимпик Лион.