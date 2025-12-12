Новини
Сензационно завръщане във Франция за Световното първенство

12 Декември, 2025 12:29 395 0

Сензационно завръщане във Франция за Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Ал-Итихад Карим Бензема призна, че може да се завърне във френския национален отбор за Световното първенство през 2026 гoдина в САЩ, Канада и Мексико.

През 2022-а той се оттегли от международния футбол след загубата на Франция от Аржентина на финала на Световното първенство (3:3, 2:4 след дузпи).

„Кой не иска да играе на Световното първенство? Всеки иска да участва в този турнир. Когато ме повикат, идвам и играя. Имам цели. Обичам футбола и обичам да печеля. Обичам трофеите. Това е най-важното нещо за мен. Ако ме повикат в националния отбор, идвам и играя футбол. Това е всичко“, каза Бензема в интервю за вестник "Екип".

37-годишният футболист играе за френския национален отбор от 2007-а, като има 97 срещи и 37 гола. През 2021-а нападателят спечели Лигата на нациите с тима.

През 2022 година Бензема взе „Златната топка“, наградата за най-добър футболист в света според френското списание "Франс футбол". Освен за Ал-Итихад, той е носил екипите на Реал Мадрид и Олимпик Лион.


