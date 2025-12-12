Легенда на Ювентус към младите: Взимайте пример от Кристиано Роналдо, а не от Лионел Меси

Меси или Роналдо? Съперничество, което беляза една ера. Двама футболисти, които с невероятна статистика, талант, работа и влияние оставиха незаличима следа. Бившият футболист на Ювентус Клаудио Маркизио говори за това кой от двамата заслужава да бъде пример за младите поколения. Според него това е португалецът.

Двамата се засякоха в Юве само за няколко дни при трансфера на CR7 през лятото на 2018 година. Тогава Маркизио напусна в посока Зенит.

В подкаста Tripleta Маркизио коментира пристигането на Роналдо в Юве и атмосферата в клуба по това време.

“Кристиано Роналдо... Какво бих могъл да кажа за него? Имаше силен натиск, но и огромно вълнение в цялата обстановка. Когато си в Ювентус, си мислиш, че си свикнал с пристигането на големи шампиони. Но тази атмосфера в съблекалнята... Спомням си добре деня, когато той дойде. Бардзали и аз бяхме там, а преди това сме виждали много велики играчи - като Тевес, например. Но Кристиано накара всички да си помислим, че е пристигнала истинска суперзвезда”, разказа италианецът.

Той особено подчерта разликата между Кристиано и Лионел Меси по отношение на работата и дисциплината: “Ако можех да кажа нещо на децата: следвайте неговия пример (на Роналдо - б.р.). Ако искате някой голям шампион да ви бъде пример, нека това да е Кристиано, а не Меси. Защо? Защото Меси е получил таланта си от Бога, имал е толкова много качества, че не е трябвало дори да тренира. А Роналдо е постигнал всичко с упорит труд. И когато вече е бил голяма звезда, той постоянно е работил върху себе си, дори повече от преди, за да стане това, което е днес”.