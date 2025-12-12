Новини
Легенда на Ювентус към младите: Взимайте пример от Кристиано Роналдо, а не от Лионел Меси

Легенда на Ювентус към младите: Взимайте пример от Кристиано Роналдо, а не от Лионел Меси

12 Декември, 2025

Имаше силен натиск, но и огромно вълнение в цялата обстановка

Легенда на Ювентус към младите: Взимайте пример от Кристиано Роналдо, а не от Лионел Меси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Меси или Роналдо? Съперничество, което беляза една ера. Двама футболисти, които с невероятна статистика, талант, работа и влияние оставиха незаличима следа. Бившият футболист на Ювентус Клаудио Маркизио говори за това кой от двамата заслужава да бъде пример за младите поколения. Според него това е португалецът.

Двамата се засякоха в Юве само за няколко дни при трансфера на CR7 през лятото на 2018 година. Тогава Маркизио напусна в посока Зенит.

В подкаста Tripleta Маркизио коментира пристигането на Роналдо в Юве и атмосферата в клуба по това време.

“Кристиано Роналдо... Какво бих могъл да кажа за него? Имаше силен натиск, но и огромно вълнение в цялата обстановка. Когато си в Ювентус, си мислиш, че си свикнал с пристигането на големи шампиони. Но тази атмосфера в съблекалнята... Спомням си добре деня, когато той дойде. Бардзали и аз бяхме там, а преди това сме виждали много велики играчи - като Тевес, например. Но Кристиано накара всички да си помислим, че е пристигнала истинска суперзвезда”, разказа италианецът.

Той особено подчерта разликата между Кристиано и Лионел Меси по отношение на работата и дисциплината: “Ако можех да кажа нещо на децата: следвайте неговия пример (на Роналдо - б.р.). Ако искате някой голям шампион да ви бъде пример, нека това да е Кристиано, а не Меси. Защо? Защото Меси е получил таланта си от Бога, имал е толкова много качества, че не е трябвало дори да тренира. А Роналдо е постигнал всичко с упорит труд. И когато вече е бил голяма звезда, той постоянно е работил върху себе си, дори повече от преди, за да стане това, което е днес”.


  • 1 Аспарухов

    2 0 Отговор
    Ха ха …. Кристияна мина и през Ювентус и го провали тотално ! Още не могат да се съвземат … Арабите бяха несменяеми шампиони , отиде Анналдои нямат купа вече колко години … Само в ревал Перес му купуваше титли и топки …..
    Анналлдо е съвършения нарцистичен егоцентрик и проваля всеки отбор … Дамо гледайте какво ще стане с Португалия на световното …. Синдрома Говнналлдо ще ги провали ! А иначе са най талантливото поколение…. Но трябва да играят за геееяя….

    14:16 12.12.2025

