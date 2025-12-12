Новини
Президентът Роко Комисо: Фиорентина не се продава, трябва да го спасим

12 Декември, 2025 13:29 426 0

В пространно интервю за изданието "Ла Национе" той подчерта, че клубът не се продава и призова за спокойствие в момент, който той определи като труден за „волетовите“

Президентът Роко Комисо: Фиорентина не се продава, трябва да го спасим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Фиорентина Роко Комисо сложи край на спекулациите относно евентуална смяна на собствеността в клуба. В пространно интервю за изданието "Ла Национе" той подчерта, че клубът не се продава и призова за спокойствие в момент, който той определи като труден за „виолетовите“.

Комисо заяви, че неотдавнашните слухове за поглъщане само допринесли за дестабилизацията около отбора, като подчерта, че трудностите са нещо, с което всяка организация трябва да се справя.

"Всички компании преминават през трудни периоди," каза той. „Но далновидността на тези, които ги ръководят, се крие в това да се поучат от мрачните моменти, за да можем да излезем по-силни. Никога не съм се отказвал в никой от моите бизнеси и със сигурност няма да започна сега."

Комисо, който в момента не може да пътува до Италия по здравословни причини, сподели, че отсъствието му от Флоренция е "болезнено", но той запазва пълно доверие в клубната структура. Той изтъкна ежедневната ангажираност на съпругата си Катрин и сина си Джузепе, както и работата на генералния директор Алесандро Ферари и наскоро повишения спортен директор Роберто Горети.

Президентът отправи и твърдо послание относно незавидното положение на отбора:

"Намираме се в трудна ситуация и трябва да излезем от нея по всякакъв начин. Не можем да позволим на Фиорентина да изпадне. Всеки трябва да се чувства отговорен: клубът, играчите, всички, които работят около отбора."

Той също така потвърди пълната си подкрепа за треньора Паоло Ваноли, заявявайки, че наставникът "има пълното ми доверие" и "работи ден и нощ", за да изведе отбора.


