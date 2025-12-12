Новини
Георги Иванов подкрепи болния Любослав Пенев

12 Декември, 2025 20:00

  • георги иванов-гонзо-
  • любослав пенев-
  • лечение

Президентът на БФС се включи в кампанията за набиране на средства за лечението му

Георги Иванов подкрепи болния Любослав Пенев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) - Георги Иванов, се включи в кампанията за набиране на средства за лечението на Любослав Пенев, пише "Dsport".

Гонзо е провел разговор с жената на Ел Голеадор, а след това е дарил значителна сума лични средства, за да подкрепи Любо в битката му.

Пенев се бори с коварна болест в Германия.

След като стана ясно за състоянието на легендата последва вълна от съпричастност във футболните среди.


