ЦСКА и Сектор Г стартират благотворителна инициатива в помощ на Любослав Пенев

22 Декември, 2025 15:42 493 4

Тя ще продължи до 9 януари

ЦСКА и Сектор Г стартират благотворителна инициатива в помощ на Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният клуб ЦСКА, заедно с верните си привърженици от Сектор Г, дадоха старт на мащабна благотворителна кампания, посветена на един от най-емблематичните си герои – Любослав Пенев. Легендарният Ел Голеадор, който остави незаличима следа в историята на българския футбол, сега се нуждае от подкрепата на всички свои почитатели.

Инициативата, която стартира на 22 декември, ще продължи до 9 януари, като обединява усилията на клуба и феновете в името на една благородна кауза – събиране на средства за лечението на Пенев. Организаторите призовават всички червени сърца да се включат активно, за да покажат, че истинската сила на ЦСКА е в единството и солидарността.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"От 22 декември до 9 януари клубът и Трибуна Сектор Г се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12 и във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop, на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).Това не е просто тениска.Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.Когато сме заедно – сме по-силни!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 2 Отговор
    Хе-хе, как са го издокарали на фанелката като някой манекен 🤣🤣🤣. С капачки може ли да плащаме? Като за децата както събираме? 😎

    Коментиран от #2

    15:46 22.12.2025

  • 2 Отговор

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Може и със задните си части да плащаш.

    15:54 22.12.2025

  • 3 Даааа

    3 2 Отговор
    Като искат да правят благотворителност ето предложение!
    Правят една шкебеджийница и да раздават супа за духане

    15:57 22.12.2025

  • 4 КонСпиратор

    2 3 Отговор
    За тоя човек съм останал с впечатление, че не е някой бедняк. Защо сега други му събират пари?

    16:02 22.12.2025

