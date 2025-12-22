ЦСКА и Сектор Г стартират благотворителна инициатива в помощ на Любослав Пенев

Футболният клуб ЦСКА, заедно с верните си привърженици от Сектор Г, дадоха старт на мащабна благотворителна кампания, посветена на един от най-емблематичните си герои – Любослав Пенев. Легендарният Ел Голеадор, който остави незаличима следа в историята на българския футбол, сега се нуждае от подкрепата на всички свои почитатели.

Инициативата, която стартира на 22 декември, ще продължи до 9 януари, като обединява усилията на клуба и феновете в името на една благородна кауза – събиране на средства за лечението на Пенев. Организаторите призовават всички червени сърца да се включат активно, за да покажат, че истинската сила на ЦСКА е в единството и солидарността.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"От 22 декември до 9 януари клубът и Трибуна Сектор Г се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12 и във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop, на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).Това не е просто тениска.Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.Когато сме заедно – сме по-силни!"