Партизан триумфира в драматичното белградско дерби срещу Цървена звезда в Евролигата

Партизан излезе победител в напрегнатото дерби срещу вечния си съперник Цървена звезда. В среща от 15-ия кръг на Евролигата, "черно-белите" се наложиха с 79:76, след като демонстрираха изключителен характер и обърнаха развоя на мача с впечатляваща последна четвърт.

Двубоят в зала "Щарк Арена" премина през множество обрати, като гостите от Цървена звезда водеха през по-голямата част от срещата.

Въпреки това, Партизан показа завидна воля и с мощен финален щурм, в който реализираха 30 точки срещу 16 за съперника, успяха да грабнат шестата си победа за сезона и да се изкачат на 14-о място в класирането.

За "гробарите" блестящо се представи германският гард Дуейн Вашингтон, който наниза 25 точки и бе истинският двигател на обрата. Съотборникът му Айзък Бонга също впечатли с "дабъл-дабъл" – 16 точки и 11 борби, допринасяйки значително за успеха на домакините.

От другата страна, българският национал Коди Милър-МакИнтайър изигра 30 минути за "звездашите", като се отчете с 6 точки, 4 борби и 6 асистенции. Най-резултатни за Цървена звезда бяха Джаред Бътлър и Джордан Нвора, които реализираха по 20 точки, но усилията им не бяха достатъчни, за да предотвратят втора поредна загуба за тима, който вече заема седмата позиция в турнира.

Следващото изпитание за Партизан ще бъде на 17 декември, когато приемат италианския Виртус Болоня. В същия ден Цървена звезда ще търси реванш при гостуването си на Апоел Тел Авив.