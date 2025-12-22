Новини
Спорт »
Световен футбол »
Деян Станкович се завърна начело на Цървена звезда

Деян Станкович се завърна начело на Цървена звезда

22 Декември, 2025 19:43 335 0

  • деян станкович-
  • цървена звезда-
  • нов треньор-
  • сръбско първенство-
  • лига европа-
  • футболни новини-
  • белград-
  • владан милоевич-
  • спартак москва

С назначаването клубът демонстрира амбиция и желание за нови успехи

Деян Станкович се завърна начело на Цървена звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Деян Станкович отново пое кормилото на сръбския гранд Цървена звезда. Новината бе потвърдена от ръководството на клуба, което сложи край на спекулациите около новия наставник на отбора.

След като Владан Милоевич напусна поста си на 21 декември, ръководството на "звездашите" не губи време и се довери на добре познато лице.

Станкович, който вече има впечатляваща история с тима, се завръща за втори път като старши треньор. Първият му престой в клуба, между 2019 и 2022 година, бе белязан от триумфи – три шампионски титли и две купи на Сърбия под негово ръководство.

В момента Цървена звезда заема второто място в сръбското първенство след изиграни 20 кръга, а в Лига Европа тимът се нарежда на 17-а позиция в основната фаза.

Очакванията към Станкович са огромни, като феновете се надяват той отново да върне отбора на върха както в местното първенство, така и на европейската сцена.

Преди да се завърне в Белград, 47-годишният специалист водеше руския Спартак (Москва) до ноември тази година, където също остави своя отпечатък.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ