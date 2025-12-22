Деян Станкович се завърна начело на Цървена звезда

Деян Станкович отново пое кормилото на сръбския гранд Цървена звезда. Новината бе потвърдена от ръководството на клуба, което сложи край на спекулациите около новия наставник на отбора.

След като Владан Милоевич напусна поста си на 21 декември, ръководството на "звездашите" не губи време и се довери на добре познато лице.

Станкович, който вече има впечатляваща история с тима, се завръща за втори път като старши треньор. Първият му престой в клуба, между 2019 и 2022 година, бе белязан от триумфи – три шампионски титли и две купи на Сърбия под негово ръководство.

В момента Цървена звезда заема второто място в сръбското първенство след изиграни 20 кръга, а в Лига Европа тимът се нарежда на 17-а позиция в основната фаза.

Очакванията към Станкович са огромни, като феновете се надяват той отново да върне отбора на върха както в местното първенство, така и на европейската сцена.

Преди да се завърне в Белград, 47-годишният специалист водеше руския Спартак (Москва) до ноември тази година, където също остави своя отпечатък.