Marca: Хулио Веласкес направи революция в България

14 Декември, 2025 12:30 676 2

Marca: Хулио Веласкес направи революция в България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Авторитетното испанско издание Marca излезе с обширен материал, посветен на старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Медията отчете изключителната година за специалиста и анализира детайлно възхода на „сините“ под негово ръководство.

„Хулио Веласкес направи революция в България и върна надеждите на Левски София“, гласи заглавието на материала.

От изданието посочиха, че испанският наставник изпраща годината като лидер в класирането, което се случи за първи път от 17 години насам.

„Левски София живее в исторически момент и името зад тази трансформация е това на испанеца Хулио Веласкес, който успя да върне клуба на върха в българския футбол“, написаха от Marca.

„Той наложи проактивен футбол, доминиращ с топка, комбинативен и с висока интензивност в полето на съперника“, анализираха от медията.

В статията се акцентира върху факта, че тези резултати са постигнати въпреки финансовите реалности.

„Всичко това придобива още по-голяма стойност, ако се има предвид, че Левски се състезава с един от най-ниските бюджети сред големите отбори в страната. Въпреки това отборът успя да надскочи възможностите си, утвърждавайки се като голямата изненада на сезона“, отбелязаха от Marca.

Материалът завършва с висока оценка за перспективите пред отбора.

„Годината завършва с Левски в подем и с Хулио Веласкес в центъра на всички погледи. Фигурата му не само съживи клуба, но и сочи към превръщането му в сериозен кандидат за всичко в България“, обобщиха от испанското издание, определяйки престоя на Веласкес в София като „едно от най-забележителните завръщания в европейския футбол напоследък“.


  • 1 Така е

    0 1 Отговор
    Мууууууу

    12:39 14.12.2025

  • 2 ЗНАЧИ И ВИЕ СТЕ ПОСРЕДСТВЕНИ.

    0 0 Отговор
    НИМА НЕ ЗНАЕТЕ ЗА НАШАТА КОРУПЦИЯ ЗА НАШИТЕ УПРАВЛЕНЦИ НА ВСИЧКИ НИВА ЧЕ СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО САМО И САМО ДА СЕ ОБОГАТЯВАТ. ВСИЧКО Е ИЗМАМА И МАНИПУЛАЦИЯ ОТ ДВЕ БЛИЗНЕТА И ЕДИН танас И ДРУГИТЕ ОКОЛО ОКОЛО.

    13:17 14.12.2025

