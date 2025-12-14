Спортният директор на ЦСКА: Селекцията е минно поле

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков говори пред медиите след победата с 2:1 над Локомотив София в осминафинален двубой за Sesame Купа на България. Той коментира работата на Христо Янев, селекцията и целите пред отбора.

"Добър последен мач като краен изход и поведение. В частност за този двубой най-хубавото е, че победихме, показахме добър футбол и характер.

Вие сами виждате каква е оценката за Янев от хората. Чувате скандиранията на неговото име. Бяха положени много усилия върху психологическия фактор. Желанието и духът, които се завърнаха, се понравиха на привържениците. Янев върши отлична работа.

Всяка една селекция е и минно поле, дори и на най-високо ниво. Това е част от нормалното. За съжаление при нас мините са твърде много. Вярвам, че клубът си е взел бележка и ще бъдат привлечените правилните състезатели. Имаме ясен план на кои позиции ни трябват хора. Действа се и не изтича предварителна информация.

Смятам, че имаме да надграждаме повече, отколкото нещо друго. Няма как да избягам от клишето, нека да дойде жребият, да отдадем необходимото уважение на дадения противник, да имаме друг тип подготовка, което беше в основата на лошата серия в началото, друг тип баланс. Следващите месеци са много важни за ЦСКА и Христо Янев.

Все още е излишно за клуба да чуе нещо толкова грандоманско като титла. Не защото не ни отива, а защото ние имаме страшно много изоставане, спомняте си класирането. Това наваксване е в ход. Радвам се, че започнаха да говорят по-смелите привърженици“, заяви Величков.