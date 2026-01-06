Новини
Спрете на преизчисляване левовете в евро, това може да ви спести пари

6 Януари, 2026 22:29 606 15

  • евро-
  • българия-
  • лев

Еврото като възможност, а не като заплаха

Спрете на преизчисляване левовете в евро, това може да ви спести пари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преминаването от левове към евро е повече от техническа промяна на валутата - това е процес, който засяга начина, по който планираме бюджета си, пазаруваме и вземаме финансови решения всеки ден. Именно в преходния период най-често се появяват объркване, несигурност и риск от ненужни разходи. Добрата новина е, че с няколко прости, но устойчиви навика можем не само да се адаптираме по-лесно, но и реално да спестим пари.

Една от най-честите грешки е непрекъснатото превръщане на цените от евро в левове. Това създава усещане за "по-ниски“ суми и улеснява импулсивното харчене. Много по-полезен навик е постепенното преминаване към мислене директно в евро – с ориентири за основните разходи като храна, транспорт, козметика и услуги. Така по-бързо изграждаме реална представа за стойността на парите си.

Преходът към еврото е отличен момент за "рестарт“ на личния или семейния бюджет. Препоръчително е да изготвим месечен план изцяло в евро – доходи, фиксирани разходи, спестявания и свободни средства. Това намалява стреса, дава контрол и предотвратява усещането, че парите "изчезват“ по-бързо от обикновено.

Промяната на валутата често води до психологически ефект: по-малките цифри изглеждат по-безобидни. Точно затова импулсивните покупки са по-вероятни. Един прост навик - да си дадем 24 часа преди непланиран разход – може да спести значителни суми в дългосрочен план, особено при покупки на дрехи, козметика или активно онлайн пазаруване.

Приложенията за следене на разходи и банковите приложения с визуализация на бюджета са особено полезни в преходния период. Те ни помагат да виждаме къде отиват парите ни в реално време и да разпознаваме модели на харчене, които иначе остават незабелязани. Дори няколко месеца активно проследяване могат да доведат до трайно по-добри навици.

В много домакинства именно жените поемат основната роля в планирането на ежедневните разходи – от храната и сметките до нуждите на децата. Затова адаптацията към еврото е не просто лична, а и семейна отговорност. Увереността в новата валута означава по-малко напрежение и по-добри финансови решения за всички.

Вместо да възприемаме еврото като заплаха и опасност, можем да го използваме като повод за по-добра финансова дисциплина. Новото начало дава шанс да се откажем от стари навици, които не работят, и да изградим по-осъзнато отношение към парите, пише ladyzone.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рабо

    2 0 Отговор
    да. това е вярно. при безкрайни входни данни. ама за заплатата са ми казали, че е мааалко над минималната, Не планирам ли, следва другия месец ям буламачи, а на третия медец могат и да ме изгонят заради наема.

    22:33 06.01.2026

  • 3 Направиха го луд тоя народ.

    3 2 Отговор
    Днес се тупат по гърдите как обмяната вървяла по мед и масло.

    Коментиран от #12

    22:35 06.01.2026

  • 4 Кабакрадев

    3 1 Отговор
    И най-вече Баце и Ши...ши да ми пълнят джоба с милио...ни,уж за наводнените Карловски села,а всъщност за купуване на римски гласове на фалши...вите избори...и някой друг милион и за лично ползване.

    22:36 06.01.2026

  • 5 За наше улеснение

    2 3 Отговор
    Вчера през първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #14

    22:36 06.01.2026

  • 6 Загадка

    1 0 Отговор
    е защо след като въведохме валутен борд, го ползвахме цели 28години, (с риск да го катурнем като аржентинците), а не въведохме германската марка като разплащателно средство (с всеобщо обществено доверие и уважение от всички) по онова веме възпято в ("...смяна на доларите в марки...")

    22:42 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 €6и си майката

    1 1 Отговор
    Ти ше кажеш кво ше прайм

    22:42 06.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пловдив

    0 0 Отговор
    За такова заглавие в училище пишат двойка. МА е единица-мярка за кретенизъм.

    22:43 06.01.2026

  • 11 непоискан съвет

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Питай я колко й е наема на квартирата й в Испания, а също й напомни, че си имаш собствено жилище тук у нас или по-добре бъди добър брат и я пощади!

    22:46 06.01.2026

  • 12 ЛОШО е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Направиха го луд тоя народ.":

    Пишете глупости.. вчера и днес го направих по два пъти ....без проблеми

    22:47 06.01.2026

  • 13 Мда

    0 0 Отговор
    По-голяма глупост като писанието отгоре едва ли е публикувана някъде...

    22:49 06.01.2026

  • 14 Никой не казва

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "За наше улеснение":

    Че се правиш на алтаФ, нищо не е вярно в това дето пишеш...по 15 пъти

    22:49 06.01.2026

  • 15 Загадка

    0 0 Отговор
    да се коментира си е също философска загадка.

    22:49 06.01.2026

