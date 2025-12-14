Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас и продължава победния си марш във Висшата лига

Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас и продължава победния си марш във Висшата лига

14 Декември, 2025 18:41 598 0

  • манчестър сити-
  • кристъл палас-
  • висша лига-
  • ерлинг холанд-
  • пеп гуардиола-
  • фил фодън-
  • футбол-
  • шампионат-
  • арсенал-
  • класиране

Ерлинг Холанд отбеляза два гола

Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас и продължава победния си марш във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити постигна четвърта поредна победа в английската Висша лига. В среща от 16-ия кръг на първенството, възпитаниците на Пеп Гуардиола не оставиха никакви шансове на домакините от Кристъл Палас, надигравайки ги с категоричното 3:0.

Ерлинг Холанд откри резултата в 41-ата минута, затвърждавайки реномето си на истинска голова машина.

След паузата, в 69-ата минута, младият талант Фил Фодън удвои преднината на „гражданите“ с прецизен удар.

Малко преди последния съдийски сигнал, Сити получи дузпа, която Холанд хладнокръвно реализира, оформяйки крайното 3:0.

С този успех Манчестър Сити вече има 11 победи от началото на сезона и продължава да диша във врата на лидера Арсенал, като изостава само на две точки от върха във временното класиране.

Ерлинг Холанд продължава да впечатлява с головата си ефективност – това бе неговият 36-и гол в 27 изиграни мача през настоящата кампания. Само за Манчестър Сити, 25-годишният нападател вече има 23 попадения в 22 срещи – 17 във Висшата лига и 6 в Шампионската лига. За националния отбор на Норвегия Холанд е реализирал още 13 гола в 5 мача този сезон.

За Кристъл Палас поражението означава край на серията от два последователни успеха в шампионата. Лондонският тим записва четвърта загуба за сезона и заема пето място в подреждането.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ