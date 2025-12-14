Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас и продължава победния си марш във Висшата лига

Манчестър Сити постигна четвърта поредна победа в английската Висша лига. В среща от 16-ия кръг на първенството, възпитаниците на Пеп Гуардиола не оставиха никакви шансове на домакините от Кристъл Палас, надигравайки ги с категоричното 3:0.

Ерлинг Холанд откри резултата в 41-ата минута, затвърждавайки реномето си на истинска голова машина.

След паузата, в 69-ата минута, младият талант Фил Фодън удвои преднината на „гражданите“ с прецизен удар.

Малко преди последния съдийски сигнал, Сити получи дузпа, която Холанд хладнокръвно реализира, оформяйки крайното 3:0.

С този успех Манчестър Сити вече има 11 победи от началото на сезона и продължава да диша във врата на лидера Арсенал, като изостава само на две точки от върха във временното класиране.

Ерлинг Холанд продължава да впечатлява с головата си ефективност – това бе неговият 36-и гол в 27 изиграни мача през настоящата кампания. Само за Манчестър Сити, 25-годишният нападател вече има 23 попадения в 22 срещи – 17 във Висшата лига и 6 в Шампионската лига. За националния отбор на Норвегия Холанд е реализирал още 13 гола в 5 мача този сезон.

За Кристъл Палас поражението означава край на серията от два последователни успеха в шампионата. Лондонският тим записва четвърта загуба за сезона и заема пето място в подреждането.