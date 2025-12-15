Атромитос на Душан Керкез препъна ПАОК и Десподов с изненадваща победа в гръцката Суперлига

В истински футболен трилър, разиграл се на стадиона на Атромитос, отборът, воден от добре познатия у нас Душан Керкез, поднесе една от най-големите изненади в поредния кръг на гръцката Суперлига. Домакините надделяха с категоричното 2:0 над фаворита ПАОК, в чийто състав като титуляр започна капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов.

Още в 17-ата минута защитникът Димитриос Ставропулос разпечата вратата на гостите, давайки ранен аванс на Атромитос и хвърляйки в екстаз местната публика. ПАОК, които до този момент се радваха на пет поредни победи срещу този съперник, така и не намериха отговор на вдъхновената игра на домакините.

Кирил Десподов, който получи жълт картон в 37-ата минута, напусна терена в 80-ата, отстъпвайки мястото си на Лука Иванушец.

В добавеното време Том ван Веерт сложи точка на спора, реализирайки дузпа и оформяйки крайното 2:0.

Този успех не само прекъсна негативната серия от пет поредни загуби за Атромитос, но и изкачи тима на 11-о място с 12 точки в класирането. За ПАОК поражението се оказа особено болезнено, тъй като при победа щяха да оглавят временното подреждане. Сега те остават трети с 32 точки.