Началник на ДС: Гунди беше майор при нас, филмът се разминава с реалността

Някогашният началник на Шесто управление на комунистическата Държавна сигурност - Димитър Иванов, потвърди и отрече редица слухове, свързани с футболистите на Левски от миналото
"Георги Аспарухов беше офицер от Държавна сигурност. Майор Георги Аспарухов - офицер от държавна сигурност. Какъв да стане, когато той е щатен офицер като футболист на Левски-Спартак, който е ведомствен отбор, Левски към МВР. Той какъв да бъде? Всички бяха офицери от системата", сподели Иванов в подкаста "НА ГОСТИ с Ано и Ванката - Братята".
Той коментира и филма "Гунди - Легенда за любовта", където се разказва как Аспарухов е отказал да сътрудничи на ДС.
"Това е някакъв художествен похват, в който творците, които не познават живота в онези времена, смятат, че създава някаква художествена фабула, някакъв художествен интерес, като изкарат всеки един - опозиционер. Не е вярно".
"Аз не съм го познавал лично Аспарухов, но моят началник в Държавна сигурност, под чието крило съм расъл през цялото време, беше член на Бюрото на Левски-Спартак. Мине, не мине, някой футболист от Левски като прекрати дейност и той го вземеше и го назначаваше някъде в нашата система. Беше лесно, всички бяха офицери. Просто преместват от Левски в Шесто управление или в Софийско градско, или някъде другаде."
"Между другото, аз съм работил с Павел Панов, с Георги Цветков, с Типеца - Иван Стоянов, това бяха изключително сериозни момчета и изключително скромни. Даже, докато се научат малко на оперативна работа - той идва заслужил Майстор на спорта, любимец и на жените, идва в оперативната служба и става един тихичък, много етични момчета. А Гунди им беше кумир на всички тях. Още нещо, на Гунди жена му също беше служителка на министерството", разказа Иванов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
24 ВСИЧКИ ОТБОРИ ТОГАВА
До коментар #1 от "Това е":Бяха ВЕДОМСТВЕНИ ЗАЧИСЛЕНИ КАТО ОФИЦЕРИ КЪМ ЛЕВСКИ МВР ЦСКА БОТЕВ СЛАВИЯ СЛИВЕН ВОЕННИТЕ ДРУГИ В ДРУГИ СЛУЖБИ. И ВЗИМАХА ЗАПЛАТИ КАТО ОФИЦЕРИ КОИТО НЕ БЯХА ГОЛЕМИ И ТУК ТАМЕ НЕКОЕ БОНУСЧЕ НЕ Е ВЯРНО, ЧЕ СА БИЛИ НА СЛУЖБА ДА ХОДЯТ И ДОНОСНИЧАТ БЯХА НА ЩАТ ВОДИХА СЕ ТАКИВА. А ИГРАЕХА КАТО ХИЕНИ ЛЪВОВЕ И БЯХА С ПЪТИ ПО ДОБРИ ОТ СЕГАШНИТЕ.
28 Гунди е назначен формално
До коментар #21 от "Синя София":без образование в милиционерската школа в Симеоново,( затова не е ченге), а директно със заповед за чин майор и прескачане на по-ниските милиционерски чинове. Гунди е състезател от клуба на българските пощи - Левски и си е бил обикновен гражданин спортист. Административно сливат Левски със милиционерския Спартак до Левски-Спартак
