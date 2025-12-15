Новини
Началник на ДС: Гунди беше майор при нас, филмът се разминава с реалността

Началник на ДС: Гунди беше майор при нас, филмът се разминава с реалността

15 Декември, 2025 17:05

Какъв да стане, когато той е щатен офицер като футболист на Левски-Спартак, който е ведомствен отбор, заяви някогашният началник на Шесто управление - Димитър Иванов

Началник на ДС: Гунди беше майор при нас, филмът се разминава с реалността - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Някогашният началник на Шесто управление на комунистическата Държавна сигурност - Димитър Иванов, потвърди и отрече редица слухове, свързани с футболистите на Левски от миналото

"Георги Аспарухов беше офицер от Държавна сигурност. Майор Георги Аспарухов - офицер от държавна сигурност. Какъв да стане, когато той е щатен офицер като футболист на Левски-Спартак, който е ведомствен отбор, Левски към МВР. Той какъв да бъде? Всички бяха офицери от системата", сподели Иванов в подкаста "НА ГОСТИ с Ано и Ванката - Братята".

Той коментира и филма "Гунди - Легенда за любовта", където се разказва как Аспарухов е отказал да сътрудничи на ДС.

"Това е някакъв художествен похват, в който творците, които не познават живота в онези времена, смятат, че създава някаква художествена фабула, някакъв художествен интерес, като изкарат всеки един - опозиционер. Не е вярно".

"Аз не съм го познавал лично Аспарухов, но моят началник в Държавна сигурност, под чието крило съм расъл през цялото време, беше член на Бюрото на Левски-Спартак. Мине, не мине, някой футболист от Левски като прекрати дейност и той го вземеше и го назначаваше някъде в нашата система. Беше лесно, всички бяха офицери. Просто преместват от Левски в Шесто управление или в Софийско градско, или някъде другаде."

"Между другото, аз съм работил с Павел Панов, с Георги Цветков, с Типеца - Иван Стоянов, това бяха изключително сериозни момчета и изключително скромни. Даже, докато се научат малко на оперативна работа - той идва заслужил Майстор на спорта, любимец и на жените, идва в оперативната служба и става един тихичък, много етични момчета. А Гунди им беше кумир на всички тях. Още нещо, на Гунди жена му също беше служителка на министерството", разказа Иванов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това е

    29 9 Отговор
    Публична тайна. Факт е

    Коментиран от #24, #27

    17:07 15.12.2025

  • 2 вари го,печи го

    19 22 Отговор
    ТЪПО ЧЕНГЕ ЛАЛАДЖИЯ.

    17:07 15.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 13 Отговор
    Не го познавал, ама знаел много неща🤔❗

    17:07 15.12.2025

  • 4 И Стоичков

    14 14 Отговор
    Е доносник!

    17:08 15.12.2025

  • 5 хъхъ

    27 10 Отговор
    Вярно е. Във филмчето лъжат, че едва ли не Гунди бил неудобен за властта, която го превърна едва ли не в национален герой.

    Коментиран от #7, #8, #11

    17:08 15.12.2025

  • 6 ТОЗИ ТЪП МИЛИЦИОНЕР

    12 19 Отговор
    ЩО СЕ ВЖИВЯВА НА ГРАНДИОЗНА ФИГУРА,КАТО СИ ЕДИ МИШОК.ПРИКАЗКИ НА КИЛОГРАМ,МАЙСТОР НА КЪСИЯ РАЗКАЗ.

    17:11 15.12.2025

  • 7 мъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    на ваати коги ша ги абиреш

    17:11 15.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 6 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    Филмът е ИГРАЛЕН, а не ДОКУМЕНТАЛЕН🤔❗
    И каквото и да пишат сега, половин век след след смъртта му, факт е, че Гунди беше любимец на народа и дори армейците го аплодирах когато играеше с националната фланелка ‼️

    17:13 15.12.2025

  • 9 Дедо

    19 0 Отговор
    Този е един от хората зад Пеевски . Бивш заместник директор в Мултигруп,откъдето тръгна и Пеевски. Митко Гестапото -Държавна Сигурност. Ортак на покойните Любен Гоцев и Виктор Вълков , всичките които олицетворение на задкулисието , ДПС и Делян Пеевски.

    Коментиран от #12

    17:14 15.12.2025

  • 10 Колко

    18 1 Отговор
    съдби и животи е съсипал само тоя..... Но ни морал , ни съвест у него , само пари .

    17:16 15.12.2025

  • 11 Я стига.....

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    Не ви ли омръзна да петните името на Ганди?! Да времената бяха други ,с такъв тъст какво е могъл да направи ???
    Народа го обичаше и това не беше угодно на......
    НЯКОИ !!!

    Коментиран от #14

    17:17 15.12.2025

  • 12 И всички

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо":

    във врящия казан !

    17:17 15.12.2025

  • 13 Тервел

    10 3 Отговор
    Ако в България имаше лустрация този трябваше да е в затвора с доживотна присъда още през 1990г.

    Коментиран от #18

    17:19 15.12.2025

  • 15 Нас

    5 1 Отговор
    Червеното знаме родини,тоя паразит и той компетентен

    17:22 15.12.2025

  • 17 силата на слуховете

    9 2 Отговор
    Никога не се доверявайте на бивше (няма бивши) социалистическо ченге. С манипулативни слухове сред населението са управлявали, правят го и до сега и докато са живи. Левски е слян административно с клуба на милицията- Спартак затова става Левски-Спаптак, което открива възможност спортистите да бъдат формално назначавани на формални постове в МВР системата като способ за официалното им заплащане, докато са спортисти и когато спрат състезателната си дейност (които намат друга професия) остават на заплата.
    Гунди бил произведен формално в чин майор и не е ченге както Димитър Иванов.

    17:23 15.12.2025

  • 18 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тервел":

    И вече да бяхме го споминали

    17:23 15.12.2025

  • 19 Подъл

    7 1 Отговор
    поглед на мръсник ! За катрана е със сигурност .

    17:24 15.12.2025

  • 20 Джо

    2 1 Отговор
    Този е бил само шофьор в ДС,и то на Жук! Бил при тях!? Кой си ти ве църул!? Имайте предвид,че мразя футбола.

    17:28 15.12.2025

  • 21 Синя София

    4 1 Отговор
    Тоя е пълен идиот,или иска нас да прави идиоти,няма как на 27,28 години да си майор и то от ДС

    Коментиран от #26, #28

    17:30 15.12.2025

  • 22 Гост

    4 1 Отговор
    Поредното доказателство,че българите са предатели!
    Османската империя е налагало закони,а след нея само РАЗРУХА!

    17:31 15.12.2025

  • 23 илийко

    1 1 Отговор
    Ко стана ве, ха ха ха! А прехваленото Ице?! А?

    17:34 15.12.2025

  • 24 ВСИЧКИ ОТБОРИ ТОГАВА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    Бяха ВЕДОМСТВЕНИ ЗАЧИСЛЕНИ КАТО ОФИЦЕРИ КЪМ ЛЕВСКИ МВР ЦСКА БОТЕВ СЛАВИЯ СЛИВЕН ВОЕННИТЕ ДРУГИ В ДРУГИ СЛУЖБИ. И ВЗИМАХА ЗАПЛАТИ КАТО ОФИЦЕРИ КОИТО НЕ БЯХА ГОЛЕМИ И ТУК ТАМЕ НЕКОЕ БОНУСЧЕ НЕ Е ВЯРНО, ЧЕ СА БИЛИ НА СЛУЖБА ДА ХОДЯТ И ДОНОСНИЧАТ БЯХА НА ЩАТ ВОДИХА СЕ ТАКИВА. А ИГРАЕХА КАТО ХИЕНИ ЛЪВОВЕ И БЯХА С ПЪТИ ПО ДОБРИ ОТ СЕГАШНИТЕ.

    17:34 15.12.2025

  • 25 за заслуги

    1 0 Отговор
    🚩Бившият началник на Шести отдел „Анидържавни прояви“ в Шесто управление за борба срещу идеологическата диверсия на Държавна сигурност о. р. кап. Димитър Иванов 🚩беше награден с медал за специални заслуги от Руския културно информационен център в София.

    17:37 15.12.2025

  • 26 Както писах по долу

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Синя София":

    На щат. Започва се от сержант, лейтенант и после най много майор. Този не знае що говори.

    17:37 15.12.2025

  • 27 Така си беше

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    Бях дете тогава и левскарче,но много добре помня,че дори портретите им на Гунди и Котков бяха в униформи с майорски пагони от МВР...

    17:41 15.12.2025

  • 28 Гунди е назначен формално

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Синя София":

    без образование в милиционерската школа в Симеоново,( затова не е ченге), а директно със заповед за чин майор и прескачане на по-ниските милиционерски чинове. Гунди е състезател от клуба на българските пощи - Левски и си е бил обикновен гражданин спортист. Административно сливат Левски със милиционерския Спартак до Левски-Спартак

    17:46 15.12.2025

  • 29 Григор

    1 0 Отговор
    Шефът на Шесто управление на ДС Димитър Иванов е най-информираният човек в държавата! Той знае още много неща.

    Коментиран от #30

    17:47 15.12.2025

  • 30 ченгето Димитър

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Григор":

    Знае как ИЗОПАЧЕНО да поднесе информацията, затова е учил в милиционерската школа и е преподавател.

    17:50 15.12.2025

