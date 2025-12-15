Началник на ДС: Гунди беше майор при нас, филмът се разминава с реалността

Някогашният началник на Шесто управление на комунистическата Държавна сигурност - Димитър Иванов, потвърди и отрече редица слухове, свързани с футболистите на Левски от миналото

"Георги Аспарухов беше офицер от Държавна сигурност. Майор Георги Аспарухов - офицер от държавна сигурност. Какъв да стане, когато той е щатен офицер като футболист на Левски-Спартак, който е ведомствен отбор, Левски към МВР. Той какъв да бъде? Всички бяха офицери от системата", сподели Иванов в подкаста "НА ГОСТИ с Ано и Ванката - Братята".

Той коментира и филма "Гунди - Легенда за любовта", където се разказва как Аспарухов е отказал да сътрудничи на ДС.

"Това е някакъв художествен похват, в който творците, които не познават живота в онези времена, смятат, че създава някаква художествена фабула, някакъв художествен интерес, като изкарат всеки един - опозиционер. Не е вярно".

"Аз не съм го познавал лично Аспарухов, но моят началник в Държавна сигурност, под чието крило съм расъл през цялото време, беше член на Бюрото на Левски-Спартак. Мине, не мине, някой футболист от Левски като прекрати дейност и той го вземеше и го назначаваше някъде в нашата система. Беше лесно, всички бяха офицери. Просто преместват от Левски в Шесто управление или в Софийско градско, или някъде другаде."

"Между другото, аз съм работил с Павел Панов, с Георги Цветков, с Типеца - Иван Стоянов, това бяха изключително сериозни момчета и изключително скромни. Даже, докато се научат малко на оперативна работа - той идва заслужил Майстор на спорта, любимец и на жените, идва в оперативната служба и става един тихичък, много етични момчета. А Гунди им беше кумир на всички тях. Още нещо, на Гунди жена му също беше служителка на министерството", разказа Иванов.