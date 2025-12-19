Треньорът на Спартак Варна иска петима нови

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски иска тимът да се подсили с до петима нови футболисти. Северномакедонският специалист сподели, че провежда редовно разговори с ръководството на соколите.

„В постоянен контакт съм с шефа на клуба Алекс Илиев и знаем какво търсим на пазара. Трябват ни готови нови играчи, които да вдигнат отборното ниво, и дано да ги намерим. Сред тях ще има както чужденци, така и българи. Искаме да се подсилим с четирима или петима нови“, заяви Хаджиевски пред petel.bg.

Треньорът се надява всички нови да дойдат между 10 и 15 януари, за да имат повече време да се сработят с другите футболисти. Както и да участват в трите зимни проверки с Фратрия, Дунав Русе и Миньор Перник. Спартак ще започне зимна подготовка на 7 януари, като преди това на 5-и и 6-и играчите ще минат медицински прегледи.

"Соколите" преди дни продадоха на ЦСКА 1948 атакуващия халф Бернардо Коуто. Очаква се да бъде трансфериран и друг от водещите футболисти в нападение – Шанде. Интерес към бразилеца има от страна на Левски, както и на чужди клубове.