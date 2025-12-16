Новини
Серхио Регилон се присъедини към Интер Маями и ще играе рамо до рамо с Лионел Меси

Серхио Регилон се присъедини към Интер Маями и ще играе рамо до рамо с Лионел Меси

16 Декември, 2025 07:38

Испанецът не скри ентусиазма си от новото предизвикателство

Серхио Регилон се присъедини към Интер Маями и ще играе рамо до рамо с Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер Маями официално привлече испанския бранител Серхио Регилон, който ще подсили защитата на тима до края на 2027 година, с възможност за удължаване на контракта с още един сезон. Така 28-годишният футболист, познат с изявите си в Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед, ще стане съотборник на мегазвездата Лионел Меси.

Регилон пристига във Флорида като свободен агент, след като последно носи екипа на Тотнъм през сезон 2024/2025.

Испанецът не скри ентусиазма си от новото предизвикателство: „Интер Маями е клуб с големи амбиции и ясна визия за успех. Именно това ме мотивира да приема предложението – искам да продължа да се боря за трофеи и да печеля на най-високо ниво“, сподели защитникът пред официалния сайт на американския клуб.

„Моята цел е да помогна на отбора да завоюва липсващите отличия и да оставим трайна следа в историята на МЛС“, допълни Регилон, който вече мечтае за нови успехи на американска земя.

Кариерата на испанеца е впечатляваща – той има над 260 професионални мача зад гърба си, като е натрупал опит в две от най-силните първенства в света: 81 двубоя във Висшата лига и 56 в Ла Лига. Освен клубните си изяви, Регилон е защитавал цветовете на националния отбор на Испания в шест срещи.


