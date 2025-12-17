Новини
Джон Тери настоява Челси да върне 41-годишния Тиаго Силва

17 Декември, 2025 07:50 491 0

Бразилският ветеран е свободен агент и ще се завърне в Лондон, където е семейството му

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на Челси Джон Тери открито подкрепи идеята Тиаго Силва отново да облече екипа на „сините“. Бившият капитан на лондонския клуб подчерта не само огромния опит на бразилския защитник, но и силната му връзка с Челси и Лондон.

„Тиаго Силва е свободен! Той е изключително опитен играч, поддържа отлични отношения с клуба, а двете му деца са част от нашата академия. Бих се радвал много да го видя отново при нас“, заяви Тери.

41-годишният централен защитник приключи договора си с Флуминензе и в момента е свободен агент. Според информация на “Globo”, Силва иска да се завърне в Европа за период от около шест месеца, с ясната цел да се подготви възможно най-добре за своя завършек във футбола, а защо не и да попадне в полезрението на Карло Анчелоти за Мондиал 2026, макар и вече в много напреднала спортна възраст.

Личният фактор също играе важна роля. Семейството на Тиаго Силва живее в Лондон, а децата му тренират в академията на Челси, което прави завръщането в английската столица логична стъпка.

Освен Челси, интерес към ветерана може да проявят и други лондонски клубове от Висшата лига. Сред потенциалните дестинации се споменават Уест Хем, Фулъм, Кристъл Палас и Брентфорд – отбори, които биха могли да се възползват от опита и лидерството на бразилеца в защита.

Предстои да се види дали Челси ще откликне на апела на Джон Тери и ще отвори вратата за едно емоционално завръщане на Тиаго Силва на „Стамфорд Бридж“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
