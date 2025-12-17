Английски тим следи Мойс Кийн, нападателят иска нов шанс във Висшата лига

Фулъм проявява интерес към нападателя на Фиорентина Мойс Кийн и обмисля възможността да го привлече през зимния трансферен прозорец, пише “TEAMtalk”. Италианецът вече е бил свързван с клубове от по-висок калибър, включително Барселона, но сега фокусът му е върху евентуално завръщане в Англия.

Настоящият сезон е меко казано труден за Кийн. Той има 3 гола в 18 мача във всички турнири, а Фиорентина се намира на последно място в класирането на Серия А със само 6 точки в 15 двубоя. Ограничената му роля и слабите резултати на отбора засилват желанието му за промяна.

Контрастът с миналия сезон е сериозен. Тогава Кийн беше във върхова форма, като отбеляза 25 гола в 44 срещи, превръщайки се в ключова фигура за „виолетовите“.

Нападателят вече има неуспешен период в Евертън зад гърба си, но вярва, че сега може да се върне по-зрял и по-подготвен във Висшата лига. Фулъм следи ситуацията, като засега няма официални преговори между двата клуба.