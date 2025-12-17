Новини
Спорт »
Световен футбол »
Английски тим следи Мойс Кийн, нападателят иска нов шанс във Висшата лига

Английски тим следи Мойс Кийн, нападателят иска нов шанс във Висшата лига

17 Декември, 2025 08:19 382 0

  • фулъм -
  • интерес -
  • фиорентина -
  • мойс кийн -
  • зимния трансферен прозорец-
  • барселона

Играчът на Фиорентина търси изход от ужасния сезон в Серия А

Английски тим следи Мойс Кийн, нападателят иска нов шанс във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Фулъм проявява интерес към нападателя на Фиорентина Мойс Кийн и обмисля възможността да го привлече през зимния трансферен прозорец, пише “TEAMtalk”. Италианецът вече е бил свързван с клубове от по-висок калибър, включително Барселона, но сега фокусът му е върху евентуално завръщане в Англия.

Настоящият сезон е меко казано труден за Кийн. Той има 3 гола в 18 мача във всички турнири, а Фиорентина се намира на последно място в класирането на Серия А със само 6 точки в 15 двубоя. Ограничената му роля и слабите резултати на отбора засилват желанието му за промяна.

Контрастът с миналия сезон е сериозен. Тогава Кийн беше във върхова форма, като отбеляза 25 гола в 44 срещи, превръщайки се в ключова фигура за „виолетовите“.

Нападателят вече има неуспешен период в Евертън зад гърба си, но вярва, че сега може да се върне по-зрял и по-подготвен във Висшата лига. Фулъм следи ситуацията, като засега няма официални преговори между двата клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ