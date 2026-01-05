Новини
Венцеслав Стефанов разкри подробности около преминаването на Исак Соле в ЦСКА

5 Януари, 2026 18:06 623 0

Футболистът ще бъде трансфериран

Венцеслав Стефанов разкри подробности около преминаването на Исак Соле в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов внесе яснота относно трансфера на Исак Соле в редиците на ЦСКА. В изявление пред медиите, направено непосредствено преди старта на подготовката на "белите", Стефанов обясни, че футболистът ще премине при "червените".

"Исак Соле ще облече екипа на ЦСКА. Причината да приемем предложението е, че договорът му изтича след четири месеца. Брат му, който е и негов агент, отказва да поднови контракта, а това крие риск да го загубим без трансферна сума. Затова се наложи да се съгласим на продажбата", сподели Стефанов.

Шефът на Славия бе категоричен, че към момента не се предвиждат други изходящи трансфери, освен този на Мартин Георгиев. Въпреки това, той не изключи възможността за нови сделки, ако се появят подходящи оферти, които да са в интерес както на клуба, така и на футболистите.

"Ако се появи предложение, което да е изгодно за Славия и да даде шанс за развитие на наш играч, ще го обмислим внимателно", допълни Стефанов.


