Славия се раздели с още петима футболисти по време на зимната пауза

Сериозни промени в състава на Славия в разгара на зимния трансферен прозорец. Столичният клуб официално потвърди, че петима играчи напускат отбора, с което белите продължават да обновяват състава си за пролетния дял на първенството.

Сред напускащите са Артьом Варганов, Тони Тасев, Владимир Медвед, Ивайло Найденов и Денислав Александров.

Решението за раздялата с тях бе обявено от ръководството на клуба, което подчерта, че промяната е част от стратегията за освежаване на тима и постигане на по-добри резултати през новата година.

Това не са единствените трансфери, които белязаха зимата за Славия. Още през декември защитникът Мартин Георгиев пое към гръцкия гранд АЕК Атина, а халфът Исак Соле е пред преминаване в редиците на ЦСКА.

Соле не се появи на първата тренировка на отбора за 2026 година, което подсказа за предстоящата му раздяла.

Славия благодари на всички напускащи футболисти за отдадеността и приноса им към клуба и им пожела успех в бъдещите им предизвикателства.