Новини
Спорт »
Бг футбол »
Славия се раздели с още петима футболисти по време на зимната пауза

Славия се раздели с още петима футболисти по време на зимната пауза

6 Януари, 2026 17:05 597 0

  • славия-
  • трансферен прозорец-
  • артьом варганов-
  • тони тасев-
  • владимир медвед-
  • ивайло найденов -
  • денислав александров-
  • исак соле

Феновете на "белите" очакват с нетърпение новите попълнения и свежите идеи

Славия се раздели с още петима футболисти по време на зимната пауза - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сериозни промени в състава на Славия в разгара на зимния трансферен прозорец. Столичният клуб официално потвърди, че петима играчи напускат отбора, с което белите продължават да обновяват състава си за пролетния дял на първенството.

Сред напускащите са Артьом Варганов, Тони Тасев, Владимир Медвед, Ивайло Найденов и Денислав Александров.

Решението за раздялата с тях бе обявено от ръководството на клуба, което подчерта, че промяната е част от стратегията за освежаване на тима и постигане на по-добри резултати през новата година.

Това не са единствените трансфери, които белязаха зимата за Славия. Още през декември защитникът Мартин Георгиев пое към гръцкия гранд АЕК Атина, а халфът Исак Соле е пред преминаване в редиците на ЦСКА.

Соле не се появи на първата тренировка на отбора за 2026 година, което подсказа за предстоящата му раздяла.

Славия благодари на всички напускащи футболисти за отдадеността и приноса им към клуба и им пожела успех в бъдещите им предизвикателства.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ