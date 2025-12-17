Фламенго профука четири дузпи и ПСЖ грабна Междуконтиненталната купа

Пари Сен Жермен спечели Междуконтиненталната купа по футбол в драматичен финал, решен след изпълнения на дузпи, срещу носителя на Копа Либертадорес и пресен шампион на Бразилия - Фламенго, предаде sportal.bg.

В редовното време и продълженията двата отбора завършиха 1:1. Хвича Кварацхелия откри резултата в 38-ата минута, а Жоржиньо изравни от дузпа в 62-ата минута.

Отборът на Луис Енрике имаше предимство в началолото. Французите създадоха първата си сериозна опасност в петата минута. Центриране на Витиня намери Невеш непокрит в наказателното поле. Той не се възползва и прати топката във външната страна на мрежата. ПСЖ стигна до гол в десетата минута след грешка на вратаря на бразилците Роси. Стражът изби топката от трудна позиция, тя попадна в Фабиан Руис, който я прати в мрежата. Попадението обаче бе отменено, тъй като топката бе напуснала терена.

Последва добър период за Фламенго, който стигна до опасна ситуация пред вратата на съперника, но вратарят Сафонов не бе затруднен. Бразилците изравниха играта и не позволяваха да се стига до положения пред Роси, въпреки че ПСЖ продължи да има предимство по отношение владеенето на топката. След половин час игра Канг-Ин Лий получи контузия и трябваше да бъде заменен, а на негово място влезе Сени Маюлу.

Французите не успяваха да намерят много пролуки в защитата на съперника, но поведоха в 38-ата минута. Тогава Дуе отправи хубаво подаване към Кварацхелия. Вратарят не се намеси добре, като докосна топката, но не я изби, а улесни грузинеца, който я парти в опразнената мрежа. Шампионът на Южна Америка направи някакъв опит да отговори, но не сътвори нещо съществено до почивката.

През втората част Пари Сен Жермен имаше известен контрол, но без да създава положения. Удар на Жоао Невеш не затрудни вратаря. Фламенго чакаше своя момент и той дойде след час игра. Де Араскаета падна в наказателното поле след съприкосновение с Маркиньос. Съдията отиде да види ситуацията на монитор и отсъди дузпа, която Жоржиньо реализира.

Изравняването накара французите да вдигнат темпото, но защитата на съперника се държеше стабилно и като цяло не допускаше много опасни ситуации пред Роси. Луис Енрике пусна в игра Брадли Баркола, а в 78-ата минута на терена се появи и носителят на “Златната топка” Усман Дембеле.

ПСЖ владееше топката в големи периоди, но бразилците бяха отлично организирани в защита. Дембеле имаше възможност да стреля от добра позиция, но ударът му бе блокиран.

Натискът на европейския клубен шампион оставяше пространства за контраатаки. Пет минути преди края на редовното време Фламенго организира отлична бърза атака, но влезлият като резерва Педро не я завърши по възможно най-добрия начин. Секунди по-късно се стигна до разбъркване в наказателното поле пред Сафоново и бранителите на ПСЖ с усилия успяха да се справят със ситуацията. Дълбоко в добавеното време французите можеха да стигнат до гол след неубедителна изява на Роси, но удар на Дембеле бе спрян от Маркиньос пред вратата.

Двата отбора не си отбелязаха гол в редовното време и се стигна до продължения. В тях парижани доминираха, а до няколко опасни ситуации се стигна във второто продължения. Резервите на двата тима Нджанту и Араужо пропуснаха по една възможност. След това Дембеле на два пъти за кратък период стреля. При втората ситуация той финтира в наказателното поле и бе на великолепна позиция, но прати топката над вратата. Удар на Баркола пък бе отклонен, но за щастие на вратаря кълбото мина покрай гредата.

При дузпите бразилците пропуснаха четири поредни наказателни удара, а парижани не успяха само при два и така френският тим спечели шестия си трофей за годината.

ПСЖ - ФЛАМЕНГО 1:1

1:0 - Кварацхелия (38)

1:1 - Жоржиньо (62-д)