ПАОК с Десподов победи на "Тумба" за Купата, но се натресе на Олимпиакос

ПАОК победи с 4:1 втородивизионния Марко на "Тумба" в двубой от петия кръг на Купата на Гърция, предаде sportal.bg​.

Този резултат обаче се оказа недостатъчен, тъй като с него "орлите" не успяха да изместят Волос от седмото място в класирането на надпреварата, като по този начин щяха да избегнат мач с Олимпиакос на 1/4-финалите. Така те ще срещнат лидера в Суперлигата, но преди това трябва да играят с Атромитос в плейофен двубой.

Капитанът на България Кирил Десподов бе титуляр и бе заменен чак в добавеното време на мача.

ПАОК играеше добре през първото полувреме и всичко вървеше по план за домакините. В 17-ата минута Йоанис Константелиас откри резултата. Центриране на Тейлър първоначално бе избито от Сафарикас, но след това 22-годишният нападател се разписа отблизо.

В 26-ата минута преднината на ПАОК бе удвоена. Центриране на Оздоев отляво бе отклонено и стигна до Анестис Миту, който с хубав удар направи 2:0. В 37-ата Константелиас се разписа за втори път, след като овладя добре подаване на Оздоев отдясно и стреля точно за 3:0.

ПАОК имаше нужда от още един гол, но така и не успяваше да го постигне, а и домакините започнаха по-вяло втората част. Нещо повече - в 84-тата минута гостите върнаха едно попадение след груба грешка на Цифцис, който подаде директно на Иван Мюлер и топката се озова във вратата му.

В 87-ата минута Десподов имаше добра възможност, но Сафарикас спаси. Три минути след това Мади Камара, който се появи като резерва, оформи крайния резултат с хубав удар от границата на наказателното поле.

Източник: sportal.bg