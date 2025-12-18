Ливърпул следи 17-годишен бразилски талант на Гремио

Ливърпул е насочил вниманието си към един от най-обещаващите млади футболисти в Бразилия – крилото на Гремио Габриел Мек. 17-годишният талант вече е в полезрението на скаутите на „мърсисайдци“, които активно търсят перспективни попълнения за бъдещето, съобщава приближеният до Фабрицио Романо журналист Николо Скира.

Мек често е сравняван по стил на игра с Винисиус Жуниор от Реал Мадрид – динамичен, техничен и изключително бърз по крилото. В момента той е част от младежките национални отбори на Бразилия, което допълнително затвърждава статута му на един от водещите таланти на своята възраст.

Едно от основните му предимства е гъвкавостта в атака. Габриел Мек може да играе еднакво добре и по двата фланга, което го прави ценна опция за всеки отбор, залагащ на динамична и широка офанзивна игра.

На този етап няма информация за конкретни преговори, но интересът на Ливърпул показва, че английският гранд следи внимателно развитието на младия бразилец и може да предприеме стъпки за привличането му в подходящ момент.