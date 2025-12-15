Новини
Паоло Ваноли може да изхвърчи от Фиорентина само след месец на кормилото

15 Декември, 2025 16:35 470 0

"Виолетовите" са трагични и нямат победа в Калчото от началото на сезона

Снимка: YouTube
БТА БТА

Италианският Фиорентина обмисля уволнението на старши треньора Паоло Ваноли едва месец след назначаването му, тъй като отборът все още няма победа в Серия А и загуби четири от седем мача под ръководството на 53-годишния специалист, съобщават изданията Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

Фиорентина е на дъното във временното класиране, като претърпя домакинско поражение срещу 19-ия Верона, което накара клуба да наложи медийно затъмнение. Тимът от Флоренция събра само 6 точки в 15 двубоя от Серия А и остава единственият без победа в първенството.

Ваноли беше назначен на 7 ноември, заменяйки Стефано Пиоли, но привличането на бившия треньор на Торино и Венеция очевидно не доведе до желаните резултати.

Според вестник Corriere dello Sport, бившият треньор на Фиорентина Джузепе Якини се очертава като един от първите варианти за заместник на Паоло Ваноли, но клубът продължава да анализира ситуацията.


