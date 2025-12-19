Ресторантът на Гуардиола и Бегиристайн в Манчестър затвори окончателно

Ресторантът "Таст", който е в центъра на Манчестър и е собственост на мениджъра на Сити Пеп Гуардиола, затвори окончалено врати.

Гуардиола може да е един от най-влиятелните треньори в историята на футбола, но в живота и той трябва да се съобразява със суровата икономическа действителност, пише "Марка".

Ресторант "Таст" бе специализиран в гастрономическата каталунска кухня и отвори през 2018, като Гуардиола очевидно е искал да донесе част от родните си места. Той бе съдружник в това начинание с Чики Бегиристайн, който е бивш директор на Манчестър Сити, и Феран Сориано, който в момента е изпълнителен директор на "гражданите".

Ресторантът се намираше на централната King Street и бе ръководен от шефа Пако Перес, като бе удостоен и с една звезда на "Мишлен". Последният му работен ден ще бъде на 20 декември. В прощалното съобщение от "Таст" обявяват, че са горди, че са успели да споделят малко от Каталуния с гражданите на Манчестър.