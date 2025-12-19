Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен финализира важни преговори

Байерн Мюнхен финализира важни преговори

19 Декември, 2025 10:59 370 1

  • байерн мюнхен-
  • дайо упамекано-
  • серж гнабри-
  • футбол

Контрактите и на двамата изтичат през лятото, като приоритет за клуба е да ги поднови

Байерн Мюнхен финализира важни преговори - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен е близо до споразумение с Дайо Упамекано и Серж Гнабри за нови договори, информира "Билд". Контрактите и на двамата изтичат през лятото, като приоритет за клуба е да ги поднови.

Ръководството на баварците вече има принципно споразумение с Упамекано за основна заплата, бонуси и пари на ръка за подписването на новия договор. Двете страни не могат да се разберат за откупната клауза в контрака на централния бранител. В Байерн са наясно, че той ще преподпише само при наличието на такава. Клубът иска тя да важи от втората година на новия договор (2028), докато представителите на играча искат да е от по-рано. Нагласите на всички страни са, че ще се стигне до окончателно споразумение.

Серж Гнабри вече е постигнал договорка на своя нов контракт. Той ще бъде за две години - до лятото на 2028. Германският национал ще намали заплатата си, като ще получава около 15-16 млн. евро, но тази сума ще зависи от представянето му, тъй като в нея има много бонуси.

Много малко вероятно е Леон Горетцка да получи предложение за нов договор. Настоящият контракт на халфа изтича през лятото. На "Алианц Арена" обаче към момента нямат намерение да го удължават и няма изгледи това да се промени. Горетцка обаче ще изчака официално да си тръгне от Байерн през лятото, след което ще води преговори с други клубове. Интерес към него има от Наполи, Ювентус и Фенербахче.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чугун

    0 0 Отговор
    Я, пари на ръка ли??
    Сигурно за закуски.
    Всичко трябва през сметка в банка, на светло и с данъци.
    Аааааамаха.

    11:03 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ