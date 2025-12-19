Байерн Мюнхен финализира важни преговори

Байерн Мюнхен е близо до споразумение с Дайо Упамекано и Серж Гнабри за нови договори, информира "Билд". Контрактите и на двамата изтичат през лятото, като приоритет за клуба е да ги поднови.
Ръководството на баварците вече има принципно споразумение с Упамекано за основна заплата, бонуси и пари на ръка за подписването на новия договор. Двете страни не могат да се разберат за откупната клауза в контрака на централния бранител. В Байерн са наясно, че той ще преподпише само при наличието на такава. Клубът иска тя да важи от втората година на новия договор (2028), докато представителите на играча искат да е от по-рано. Нагласите на всички страни са, че ще се стигне до окончателно споразумение.
There's an agreement in principle regarding the base salary, bonuses and signing fee between Bayern and Dayot Upamecano. The remaining sticking point is the release clause. Bayern are aware that Upamecano will only extend with a release clause. The club wants it to be valid from… pic.twitter.com/vw3j2rSBvJ
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 18, 2025
Серж Гнабри вече е постигнал договорка на своя нов контракт. Той ще бъде за две години - до лятото на 2028. Германският национал ще намали заплатата си, като ще получава около 15-16 млн. евро, но тази сума ще зависи от представянето му, тъй като в нея има много бонуси.
Serge Gnabry is close to extending his contract at FC Bayern. There's an agreement in principle between the club and the player's camp regarding the numbers. A new 2-year deal until 2028. Performance based contract with a salary worth a maximum of €15-16m gross per year if all… pic.twitter.com/foVr34Rs1A— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 18, 2025
Много малко вероятно е Леон Горетцка да получи предложение за нов договор. Настоящият контракт на халфа изтича през лятото. На "Алианц Арена" обаче към момента нямат намерение да го удължават и няма изгледи това да се промени. Горетцка обаче ще изчака официално да си тръгне от Байерн през лятото, след което ще води преговори с други клубове. Интерес към него има от Наполи, Ювентус и Фенербахче.
Bayern are very unlikely to offer Leon Goretzka a new deal, but as things stand he's not been told that by the club. The midfielder will not be leaving the club in January, but once his summer departure becomes official, Goretzka will speak to other clubs about a free transfer.… pic.twitter.com/bpmW4umTLY— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 18, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чугун
Сигурно за закуски.
Всичко трябва през сметка в банка, на светло и с данъци.
Аааааамаха.
11:03 19.12.2025