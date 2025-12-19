Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА привлича Лео Перейра срещу внушителна сума – подробности за трансфера

19 Декември, 2025 17:34 390 0

  • цска-
  • трансфер-
  • лео перейра-
  • южна америка-
  • армейците-
  • футболист-
  • регатас

Крилото до момента защитаваше цветовете на Регатас

ЦСКА привлича Лео Перейра срещу внушителна сума – подробности за трансфера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА е на път да финализира впечатляващ трансфер, като ще инвестира около 800 000 евро за подписа на бразилското крило Лео Перейра, разкриват авторитетни източници от Южна Америка. С този ход „армейците“ демонстрират сериозни амбиции за предстоящия сезон и подсилват атаката си с още един класен футболист.

Лео Перейра, който до момента защитаваше цветовете на Регатас, се очертава като второто ново попълнение на столичния гранд това лято. Любопитен детайл около сделката е, че настоящият му клуб няма да получи цялата трансферна сума – половината от нея ще бъде преведена на Атлетико Паранензе, тъй като бразилският тим притежава 50% от правата на играча.

Очаква се в най-скоро време ЦСКА официално да обяви привличането на Перейра, след като от Регатас вече потвърдиха, че талантливият футболист ще продължи кариерата си в България.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
