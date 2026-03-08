Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 посреща Ботев Пловдив в търсене на трети пореден успех

ЦСКА 1948 посреща Ботев Пловдив в търсене на трети пореден успех

8 Март, 2026 13:04 275 0

  • цска 1948 -
  • ботев пловдив-
  • еfbet лига-
  • първа лига

Мачът е от 15:15 часа

ЦСКА 1948 посреща Ботев Пловдив в търсене на трети пореден успех - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 посреща Ботев Пловдив в среща от 25-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Витоша“ започва в 15:15 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Домакините влизат в мача от третата позиция в класирането с актив от 46 точки след 24 изиграни срещи. Тимът от Бистрица има 14 победи, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 40:25 и продължава да бъде в борбата за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

ЦСКА 1948 се намира в отлична форма, след като спечели убедително последните си два шампионатни двубоя - 2:0 срещу Славия и впечатляващото 5:0 като гост на Локомотив Пловдив.

Ботев Пловдив заема 11-ото място в подреждането с 29 точки. „Жълто-черните“ също показват подобрение в представянето си през последните седмици. В предишния кръг пловдивчани победиха Септември с 2:0, а преди това записаха равенство 0:0 с Монтана и престижен успех с 2:1 срещу шампиона Лудогорец.

В директните двубои между двата отбора през последните години ЦСКА 1948 има известно предимство. В последните пет срещи столичани са спечелили три пъти, веднъж победата е била за Ботев, а един мач е завършил наравно.

Интересен се очертава и треньорският дуел между двамата млади наставници – Александър Александров и Лъчезар Балтанов, които ще се изправят един срещу друг в този мач.

Последният сблъсък между двата тима се състоя на 25 септември миналата година, когато ЦСКА 1948 спечели с 2:1 като гост в Пловдив.

Билети за срещата могат да бъдат закупени на касите на стадиона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове