ЦСКА 1948 посреща Ботев Пловдив в търсене на трети пореден успех

ЦСКА 1948 посреща Ботев Пловдив в среща от 25-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Витоша“ започва в 15:15 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Домакините влизат в мача от третата позиция в класирането с актив от 46 точки след 24 изиграни срещи. Тимът от Бистрица има 14 победи, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 40:25 и продължава да бъде в борбата за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

ЦСКА 1948 се намира в отлична форма, след като спечели убедително последните си два шампионатни двубоя - 2:0 срещу Славия и впечатляващото 5:0 като гост на Локомотив Пловдив.

Ботев Пловдив заема 11-ото място в подреждането с 29 точки. „Жълто-черните“ също показват подобрение в представянето си през последните седмици. В предишния кръг пловдивчани победиха Септември с 2:0, а преди това записаха равенство 0:0 с Монтана и престижен успех с 2:1 срещу шампиона Лудогорец.

В директните двубои между двата отбора през последните години ЦСКА 1948 има известно предимство. В последните пет срещи столичани са спечелили три пъти, веднъж победата е била за Ботев, а един мач е завършил наравно.

Интересен се очертава и треньорският дуел между двамата млади наставници – Александър Александров и Лъчезар Балтанов, които ще се изправят един срещу друг в този мач.

Последният сблъсък между двата тима се състоя на 25 септември миналата година, когато ЦСКА 1948 спечели с 2:1 като гост в Пловдив.

Билети за срещата могат да бъдат закупени на касите на стадиона.