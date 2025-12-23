Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо и Джорджина си купиха две вили на изолиран остров (СНИМКИ)

Роналдо и Джорджина си купиха две вили на изолиран остров (СНИМКИ)

23 Декември, 2025 15:30 504 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • джорджина родригес-
  • имоти-
  • лукс

Островът се намира на около 25 километра от брега в средата на Червено море и на близо 1300 километра от столицата Рияд

Роналдо и Джорджина си купиха две вили на изолиран остров (СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо и неговата половинка Джорджина Родригес продължават да инвестират в изключителен лукс. Португалският ас, който миналото лято подписа нов двугодишен договор със саудитския клуб на стойност 492 милиона паунда, се сдоби с два имота на ексклузивния остров Нужума.

Островът се намира на около 25 километра от брега в средата на Червено море и на близо 1300 километра от столицата Рияд. Мястото е напълно изолирано и до него се стига единствено с лодка или хидроплан, като посетителите първо кацат на международното летище на Червено море.

Вилите са проектирани от световноизвестния британски архитект лорд Норман Фостър и са подредени в морето под формата на пръстен.

Имотите на острова варират между 3 и 4,5 милиона паунда.

Двойката е закупила две вили – една с три спални за семейна употреба и втора с две спални.

Роналдо не скри възхищението си от дестинацията. Пред местните медии той сподели:

„Това място е наистина изключително във всеки смисъл на думата. Още от първото ни посещение с Джорджина почувствахме дълбока връзка с този остров и неговата спираща дъха природна красота.“

Освен пълно уединение, островът предлага удобства от най-висок клас, включително голф игрище и елитни ресторанти. В бъдеще се планира отварянето на общо 11 курорта в района.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ