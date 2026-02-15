Криза за презервативи в Милано-Кортина на Свети Валентин

На Свети Валентин организаторите на Зимни олимпийски игри 2026 обявиха, че ще заредят отново безплатните презервативи в олимпийските села, след като наличностите бяха изчерпани по-рано през седмицата, съобщава БТА.

От италианския организационен комитет уточниха, че недостигът е временен и се дължи на по-голямо от очакваното търсене, като нови доставки се очакват до понеделник.

За сравнение – на Летни олимпийски игри 2024 в Париж бяха осигурени 300 000 презерватива за над 10 500 спортисти. В Милано и Кортина първоначалните количества са били значително по-малки.

Говорителят на Международен олимпийски комитет Марк Адамс коментира с усмивка, че около 10 000 броя вече са използвани при приблизително 2800 спортисти в селата. „Това ясно показва, че Свети Валентин е в разгара си“, отбеляза той.

Новината за изчерпаните количества дойде малко след като в първите дни на Игрите свършиха и плюшените играчки с официалните талисмани Мило и Тина, които се оказаха по-популярни от очакваното в официалните магазини.

Алпийската скиорка Миалитиана Клерк заяви, че не е изненадана от ситуацията. Тя припомни, че и на Зимни олимпийски игри 2022 в Пекин кутиите с презервативи на входа на сградите в олимпийското село са се изпразвали ежедневно. По думите ѝ много спортисти ги вземат не само за лична употреба, но и като своеобразен сувенир за приятели.

Организаторите увериха, че до церемонията по закриването на 22 февруари няма да има нов недостиг. От комитета подчертаха, че наличностите ще бъдат редовно попълвани до края на Игрите, за да се гарантира постоянен достъп.