Южна Африка стартира с успех на Купата на африканските нации

Южна Африка даде силна заявка за амбициите си на Купата на африканските нации, след като извоюва ценна победа с 2:1 над Ангола в първия си двубой от група "Б". Срещата се проведе на стадиона в Маракеш и предложи истински футболен спектакъл за феновете.

Още в 9-ата минута Освин Аполис откри резултата за "бафана бафана", давайки ранен аванс на южноафриканците.

Ангола обаче не се предаде и в 35-ата минута Шоу възстанови равенството, връщайки интригата в мача.

В началото на второто полувреме резервата Чепанг Мореми успя да прати топката във вратата на Ангола, но радостта на Южна Африка бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

Решителният момент настъпи в 79-ата минута, когато нападателят на Бърнли Лайл Фостър реализира победния гол и донесе трите точки на своя тим.

В група "Б" са още отборите на Египет и Зимбабве, което обещава оспорвана битка за класиране напред.

Следващото изпитание за Южна Африка е на 26 декември, когато ще се изправи срещу фаворита Египет в ключов сблъсък за първото място. В същия ден Ангола ще търси реванш срещу Зимбабве.