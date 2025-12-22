Новини
Спорт »
Световен футбол »
Южна Африка стартира с успех на Купата на африканските нации

Южна Африка стартира с успех на Купата на африканските нации

22 Декември, 2025 21:09 363 0

  • южна африка-
  • купата на африканските нации-
  • ангола-
  • маракеш

Футболните емоции на африканския континент тепърва предстоят

Южна Африка стартира с успех на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Южна Африка даде силна заявка за амбициите си на Купата на африканските нации, след като извоюва ценна победа с 2:1 над Ангола в първия си двубой от група "Б". Срещата се проведе на стадиона в Маракеш и предложи истински футболен спектакъл за феновете.

Още в 9-ата минута Освин Аполис откри резултата за "бафана бафана", давайки ранен аванс на южноафриканците.

Ангола обаче не се предаде и в 35-ата минута Шоу възстанови равенството, връщайки интригата в мача.

В началото на второто полувреме резервата Чепанг Мореми успя да прати топката във вратата на Ангола, но радостта на Южна Африка бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

Решителният момент настъпи в 79-ата минута, когато нападателят на Бърнли Лайл Фостър реализира победния гол и донесе трите точки на своя тим.

В група "Б" са още отборите на Египет и Зимбабве, което обещава оспорвана битка за класиране напред.

Следващото изпитание за Южна Африка е на 26 декември, когато ще се изправи срещу фаворита Египет в ключов сблъсък за първото място. В същия ден Ангола ще търси реванш срещу Зимбабве.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ