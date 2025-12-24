Новини
Христо Стоичков: Ще се смирим и ще се помолим за всички

24 Декември, 2025 18:29 528 6

  • христо стоичков-
  • пожелания за коледа-
  • бъдни вечер-
  • футбол

На този ден сме с най-близките хора

Христо Стоичков: Ще се смирим и ще се помолим за всички - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи пожелания в навечерието на най-светлия християнски празник.

„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. И елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас.

Бъдни вечер е, денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа!“, пожела Камага, седнал пред празничното дръвче с червена звезда на върха.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Пеевски

    4 1 Отговор
    Не на омразата!Не на омразата!Не на омразата!

    18:34 24.12.2025

  • 2 Благодаря

    1 0 Отговор
    за "молитвите" на греховни и ! Не , че ще се молят , а и Господ такива не чува !

    18:48 24.12.2025

  • 3 Злоба

    5 1 Отговор
    Кой беше този.

    19:04 24.12.2025

  • 4 Да бе

    1 0 Отговор
    Христо Стоичков: Ще се смирим и ще се помолим за всички

    Ти вярваш ли си на думите че например депутатите ще се помолят за бг народа, че уж се били заклели 😁

    19:13 24.12.2025

  • 5 бягай бе

    5 1 Отговор
    цървул при лютеницата да я мажеш.....

    19:16 24.12.2025

  • 6 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Тоя ли ще се смири!?Само псува и мрази.

    19:31 24.12.2025

