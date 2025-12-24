Христо Стоичков: Ще се смирим и ще се помолим за всички

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи пожелания в навечерието на най-светлия християнски празник.

„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. И елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас.

Бъдни вечер е, денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа!“, пожела Камага, седнал пред празничното дръвче с червена звезда на върха.