Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Скандал разтърси тенис турнира в Монпелие: Подозрения за черно тото след странен инцидент на корта (ВИДЕО)

Скандал разтърси тенис турнира в Монпелие: Подозрения за черно тото след странен инцидент на корта (ВИДЕО)

5 Февруари, 2026 11:18 1 437 4

  • черно тото-
  • тенис-
  • монпелие-
  • atp 250-
  • юго умбер-
  • адриан манарино-
  • скандал-
  • манипулация-
  • спортни новини

В центъра на вниманието попадна двубоят между Адриан Манарино и Юго Умбер

Скандал разтърси тенис турнира в Монпелие: Подозрения за черно тото след странен инцидент на корта (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от съмнения и напрежение заля престижния турнир от сериите ATP 250 в Монпелие, Франция, след като необичаен инцидент по време на осминафинален мач между двама френски тенисисти разпали слухове за евентуални манипулации и черно тото.

В центъра на вниманието попадна двубоят между опитния 37-годишен Адриан Манарино, заемащ 70-о място в световната ранглиста, и по-младия му сънародник Юго Умбер, на 27 години. След почти три часа оспорвана битка, Манарино триумфира с резултат 6(4):7, 6:3, 7:6(4), но не спортният подвиг, а необяснимото поведение на Умбер в решителните моменти прикова погледите на фенове и експерти. В кулминацията на третия сет, при резултат 4:3 в тайбрека и два последователни сервиса в негова полза, Умбер изненадващо прекъсна играта, за да се отправи към пейката си и да провери мобилния си телефон – действие, което предизвика буря от въпроси и недоумение. Какво точно е видял на екрана си, остава загадка, но факт е, че след тази пауза французинът загуби следващите четири точки и напусна турнира.

Този необичаен епизод моментално разпали спекулации за евентуално участие в черно тото и постави под съмнение честността на срещата. Социалните мрежи и спортните форуми буквално завряха от коментари, а видеото от инцидента се разпространи светкавично, подхранвайки подозренията за нерегламентирани действия.

Организаторите на турнира и тенис институциите все още не са излезли с официално становище по случая, но спортната общественост настоява за задълбочено разследване и прозрачност.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Сигурно са му написали сума, която няма да може да спечели и в следващите си 5 турнира...

    11:26 05.02.2026

  • 2 Добре че

    4 0 Отговор
    е погледнал навреме телефона, че можеше да не играе повече тенис, с две счупени ръце.

    11:29 05.02.2026

  • 3 Аз ,който им прибирам пари спрях , а вие

    1 0 Отговор
    Просто спрете да залагате-Това са букмейкърски шашми скрити под....Черно тото!В тениса има по малко шашми от колкото във футбола!Статистирал съм го!Включая мача на Лъвски с лудогорец е бук-шашма!Извадете паричния поток и ще видите!Това няма как да се докаже ,но е истината!

    11:41 05.02.2026

  • 4 Както обикновено,

    1 0 Отговор
    във вашите тенис новини на снимката не е нито Манарино, нито Умбер. Питам се защо, не е трудно да се намерят куп снимки на всякакви тенисисти.

    13:10 05.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове