Скандал разтърси тенис турнира в Монпелие: Подозрения за черно тото след странен инцидент на корта (ВИДЕО)

Вълна от съмнения и напрежение заля престижния турнир от сериите ATP 250 в Монпелие, Франция, след като необичаен инцидент по време на осминафинален мач между двама френски тенисисти разпали слухове за евентуални манипулации и черно тото.

В центъра на вниманието попадна двубоят между опитния 37-годишен Адриан Манарино, заемащ 70-о място в световната ранглиста, и по-младия му сънародник Юго Умбер, на 27 години. След почти три часа оспорвана битка, Манарино триумфира с резултат 6(4):7, 6:3, 7:6(4), но не спортният подвиг, а необяснимото поведение на Умбер в решителните моменти прикова погледите на фенове и експерти. В кулминацията на третия сет, при резултат 4:3 в тайбрека и два последователни сервиса в негова полза, Умбер изненадващо прекъсна играта, за да се отправи към пейката си и да провери мобилния си телефон – действие, което предизвика буря от въпроси и недоумение. Какво точно е видял на екрана си, остава загадка, но факт е, че след тази пауза французинът загуби следващите четири точки и напусна турнира.

Този необичаен епизод моментално разпали спекулации за евентуално участие в черно тото и постави под съмнение честността на срещата. Социалните мрежи и спортните форуми буквално завряха от коментари, а видеото от инцидента се разпространи светкавично, подхранвайки подозренията за нерегламентирани действия.

Организаторите на турнира и тенис институциите все още не са излезли с официално становище по случая, но спортната общественост настоява за задълбочено разследване и прозрачност.

🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯



After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026