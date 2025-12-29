Трагична загуба за българския спорт: Отиде си джудистката Мария Митева

Българската спортна общност потъна в скръб след неочакваната кончина на изтъкнатата джудистка Мария Митева.
На 53-годишна възраст, многократната републиканска шампионка напусна този свят, оставяйки след себе си незаличима следа в историята на родното джудо.
Поклонението пред паметта на Мария Митева ще се състои на 30 декември, вторник, от 13:30 часа в църквата на гробищния парк „Бакърена фабрика“ в София.
Роднини, приятели, съотборници и почитатели ще имат възможност да изразят своята почит и да се сбогуват с една от най-ярките фигури в българския спорт.
Българската федерация по джудо изрази дълбоки съболезнования към семейството и близките на Мария Митева, като подчерта нейната отдаденост, борбен дух и безценен принос към развитието на джудото у нас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #4
19:45 29.12.2025
2 Сила
19:46 29.12.2025
3 за съжаление много народ си отиде в бг
и паласпурското здравеопазване
и крадене по клинични пътеки и нерядко неадекватна медицинска помощ
и липса на ранна превенция на заболявания водещи до смърт
20:23 29.12.2025
4 Руци
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Интерпретацията ти е доста креативна. За докторантура си.
20:29 29.12.2025