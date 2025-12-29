Трагична загуба за българския спорт: Отиде си джудистката Мария Митева

Българската спортна общност потъна в скръб след неочакваната кончина на изтъкнатата джудистка Мария Митева.

На 53-годишна възраст, многократната републиканска шампионка напусна този свят, оставяйки след себе си незаличима следа в историята на родното джудо.

Поклонението пред паметта на Мария Митева ще се състои на 30 декември, вторник, от 13:30 часа в църквата на гробищния парк „Бакърена фабрика“ в София.

Роднини, приятели, съотборници и почитатели ще имат възможност да изразят своята почит и да се сбогуват с една от най-ярките фигури в българския спорт.

Българската федерация по джудо изрази дълбоки съболезнования към семейството и близките на Мария Митева, като подчерта нейната отдаденост, борбен дух и безценен принос към развитието на джудото у нас.