Трагична загуба за българския спорт: Отиде си джудистката Мария Митева

29 Декември, 2025 19:41 869 4

Тя беше на 53-годишна възраст

Трагична загуба за българския спорт: Отиде си джудистката Мария Митева - 1
Снимка: БФ Джудо
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската спортна общност потъна в скръб след неочакваната кончина на изтъкнатата джудистка Мария Митева.

На 53-годишна възраст, многократната републиканска шампионка напусна този свят, оставяйки след себе си незаличима следа в историята на родното джудо.

Поклонението пред паметта на Мария Митева ще се състои на 30 декември, вторник, от 13:30 часа в църквата на гробищния парк „Бакърена фабрика“ в София.

Роднини, приятели, съотборници и почитатели ще имат възможност да изразят своята почит и да се сбогуват с една от най-ярките фигури в българския спорт.

Българската федерация по джудо изрази дълбоки съболезнования към семейството и близките на Мария Митева, като подчерта нейната отдаденост, борбен дух и безценен принос към развитието на джудото у нас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 8 Отговор
    И тя не дочака българския евро рай...

    Коментиран от #4

    19:45 29.12.2025

  • 2 Сила

    7 0 Отговор
    "Спорта не е здраве !!!" Бащата на Багата ми го казваше ...поколения самбисти !!!

    19:46 29.12.2025

  • 3 за съжаление много народ си отиде в бг

    1 0 Отговор
    при царуването на тиквата
    и паласпурското здравеопазване
    и крадене по клинични пътеки и нерядко неадекватна медицинска помощ
    и липса на ранна превенция на заболявания водещи до смърт

    20:23 29.12.2025

  • 4 Руци

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Интерпретацията ти е доста креативна. За докторантура си.

    20:29 29.12.2025

