Милена Тодорова през сълзи: Четвъртото място е най-гадното в спорта

Българската биатлонистка Милена Тодорова не успя да скрие разочарованието си, въпреки че записа престижно четвърто място в спринта на 7.5 км на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано-Кортина, съобщава БТА. 28-годишната състезателка показа отлична скорост по трасето, но една грешка в стрелбата от положение легнал я лиши от сигурен медал.

„Не знам точно как се чувствам. И съм щастлива, и ми е тъжно. Четвъртото място е най-тежкото в спорта, но това е положението. Все пак това е крачка напред и се надявам да продължа да надграждам“, заяви през сълзи Тодорова.

В преследването на 12.5 км тя ще стартира с пасив от 40 секунди спрямо водачката, с амбиция да атакува място на подиума. С представянето си Тодорова изравни най-доброто българско олимпийско класиране в спринта – постижението на Надежда Алексиева от Зимни олимпийски игри 1992.

Своето мнение сподели и Лора Христова (на снимката), която също остана доволна от изявата си. „Чувствам се добре. Смятам, че направих много силно състезание. В последната обиколка дадох всичко от себе си, за да си осигуря възможно най-добра позиция за преследването. Да, можеше да стрелям чисто от легнал, но в нашия спорт няма „можеше“. Можеше и да съм по-напред, но и по-назад, така че съм доволна“, коментира 22-годишната биатлонистка.

Тя подчерта и отличната работа на сервизния екип: „Ските бяха изключително бързи. По спусканията изпреварвах съперничките около мен – усещах, че имам предимство.“

Христова отбеляза и видимия прогрес на националния тим, посочвайки, че резултатите – включително четвъртото място на Тодорова – са доказателство за развитието на отбора и дават основания за оптимизъм преди следващия старт.