Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Чиликов поведе празненствата с "Тих бял Дунав" след победата над Лудогорец II (ВИДЕО)

Георги Чиликов поведе празненствата с "Тих бял Дунав" след победата над Лудогорец II (ВИДЕО)

8 Март, 2026 14:30 478 2

  • дунав русе-
  • лудогорец-
  • старши треньорът -
  • георги чиликов-
  • тих бял дунав

Тимът остава лидер във Втора лига

Георги Чиликов поведе празненствата с "Тих бял Дунав" след победата над Лудогорец II (ВИДЕО) - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващи емоции изпълниха съблекалнята на Дунав Русе, след като тимът постигна ценна победа с 1:0 срещу Лудогорец II. Главният архитект на този успех – старши треньорът Георги Чиликов – не само вдъхнови своите футболисти на терена, но и даде началото на празничната атмосфера, като запя емблематичната песен "Тих бял Дунав".

След последния съдийски сигнал "драконите" се събраха в съблекалнята, където Чиликов, с широка усмивка и гордост в очите, поведе отбора в изпълнението на химна на Русе. Играчите се включиха с ентусиазъм, а видеото от този незабравим момент бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от положителни реакции сред феновете.

С този успех Дунав затвърди лидерската си позиция във Втора лига, като вече има аванс от 8 точки пред втория във временното класиране – Фратрия, и дори разполага с един мач по-малко. Амбициите за завръщане в елита изглеждат все по-реалистични, а сплотеният колектив и силният дух в отбора са ключът към отличното представяне през сезона.

Празненствата в съблекалнята са поредното доказателство, че Дунав не само играе с хъс и желание, но и съхранява традициите и обединява града зад себе си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пич

    0 0 Отговор
    Чиликов е ГОЛЯМ

    Коментиран от #2

    14:35 08.03.2026

  • 2 М чи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "пич":

    Метър и деведесе е

    14:38 08.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове