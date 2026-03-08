Георги Чиликов поведе празненствата с "Тих бял Дунав" след победата над Лудогорец II (ВИДЕО)

Вълнуващи емоции изпълниха съблекалнята на Дунав Русе, след като тимът постигна ценна победа с 1:0 срещу Лудогорец II. Главният архитект на този успех – старши треньорът Георги Чиликов – не само вдъхнови своите футболисти на терена, но и даде началото на празничната атмосфера, като запя емблематичната песен "Тих бял Дунав".

След последния съдийски сигнал "драконите" се събраха в съблекалнята, където Чиликов, с широка усмивка и гордост в очите, поведе отбора в изпълнението на химна на Русе. Играчите се включиха с ентусиазъм, а видеото от този незабравим момент бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от положителни реакции сред феновете.

С този успех Дунав затвърди лидерската си позиция във Втора лига, като вече има аванс от 8 точки пред втория във временното класиране – Фратрия, и дори разполага с един мач по-малко. Амбициите за завръщане в елита изглеждат все по-реалистични, а сплотеният колектив и силният дух в отбора са ключът към отличното представяне през сезона.

Празненствата в съблекалнята са поредното доказателство, че Дунав не само играе с хъс и желание, но и съхранява традициите и обединява града зад себе си.