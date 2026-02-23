Новини
Лудогорец без друга алтернатива освен трите точки при гостуването на Ботев Пловдив

23 Февруари, 2026 11:21 631 0

Мачът е днес от 18 часа

Лудогорец без друга алтернатива освен трите точки при гостуването на Ботев Пловдив - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив приема Лудогорец в заключителния мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" стартира в 18:00 часа и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев.

Ботев Пловдив влиза в мача като 11-ти с 22 точки. "Жълто-черните" влязоха негативно през новата година с три поредни мача без победа - 0:0 срещу Берое и 0:3 срещу Левски в първенството, както и 0:1 срещу градския опонент Локомотив за Купата. Това коства позицията на старши треньора Димитър Димитров - Херо, който се раздели с клуба след мача със "сините". Тренировъчният процес през седмицата бе воден от Лъчезар Балтанов, който най-вероятно ще води Ботев в дуела с "орлите". "Канарчетата" са най-слабият домакин в efbet Лига с постигнати дотук на "Колежа" две победи, три ремита и пет загуби с обща голова разлика 7:14.

Лудогорец пристига в Пловдив като втори в класирането с 43 точки, изоставайки на 10 от лидера Левски, но с мач по-малко. "Орлите" са в серия от седем поредни победи във всички турнири и са на гребена на вълната след успеха над Ференцварош в Лига Европа през миналата седмица. Разградчани обаче ще излязат на "Колежа" с едно наум за реванша в Будапеща, който е след три дни, като най-вероятно Пер-Матиас Хьогмо ще направи ротации в състава. Лудогорец е вторият най-добър гост в елита с постигнати дотук шест победи, четири равенства и едва една загуба.

Последният мач между двата отбора се игра в края на месец август 2025 г. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград, където Лудогорец се наложи над Ботев Пловдив с 2:1. Едвин Куртулуш и Ивайло Чочев бяха точни за "орлите", докато за "канарчетата" се разписа Николай Минков.

Пропуски могат да бъдат закупени в деня на мача от касите на стадион "Христо Ботев", както и онлайн на kolezha.bg. Цените са следните:

– Трибуна Юг / Север / Изток – € 10 / 19,55 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).


