Стърлинг официално си намери отбор, ще играе в чужбина

Бившето крило на Челси и Манчестър Сити - Рахийм Стърлинг, официално се присъедини към нидерландския гранд Фейенорд. Договорът на английския национал е до края на настоящия сезон.

31-годишният футболист пристига в Ротердам като свободен агент. През януари той разтрогна договора си с Челси по взаимно съгласие, въпреки че му оставаха още 18 месеца от контракта със седмична заплата в размер на 325,000 паунда.

Стърлинг прекара три сезона и половина на „Стамфорд Бридж“, след като бе закупен от Манчестър Сити през 2022 г. за сумата от 47.5 млн. паунда.

В момента Фейенорд заема второ място в класирането, но изостава на цели 17 точки от лидера ПСВ Айндховен. В новия си клуб Стърлинг ще работи под ръководството на легендарния нападател на Манчестър Юнайтед и Арсенал — Робин ван Перси.